Quand Anthony Gordon prenait la pose avec Leighton Baines

The difference 7 years can make, an idol turned into a team mate ??? pic.twitter.com/jeCD0SRjar — Anthony Gordon (@anthonygordon59) December 19, 2019

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Flash Gordon. Si Everton s'est fait sortir de League Cup par Leicester ce mercredi , lespeuvent se targuer d'être revenus au score alors qu'ils étaient menés de deux buts. Surtout, ils peuvent faire confiance à l'avenir. Et notamment à Anthony Gordon, attaquant rouquin de 18 ans qui a passé les trois dernières journées de Premier League sur le banc, avant de rentrer en fin de rencontre contres lesCe n'est pas le premier match de Gordon avec l'équipe première d'Everton puisqu'en décembre 2017, alors qu'il était âgé de seulement 16 ans, il était rentré contre l'Apollon Limassol en Ligue Europa. Mais là, son premier match à Goodison Park était une autre paire de manches. Et après la rencontre, le natif de Liverpool s'est rendu sur Twitter pour poster deux photos de Leighton Baines et lui. L'une montre les deux joueurs lors de l'égalisation de Baines contre Leicester. Et la seconde a été prise il y a sept ans quand Gordon, âgé de onze ans, prenait la pose à côté de son idole.Les rouflaquettes du bonheur.