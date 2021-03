Le Nigeria va se rendre au Bénin en bateau

AD

Lesvont prendre la mer.Pour son déplacement au Bénin ce samedi, le Nigeria a décidé de ne pas prendre l'avion à cause de toutes les restrictions contraignantes et a opté pour le bateau. Un voyage de 88 kilomètres attend les coéquipiers de Victor Osimhen ce vendredi matin entre Lagos et Porto-Novo.La rencontre sera décisive pour la qualification à la CAN 2022, puisque le Nigeria est premier du groupe L avec huit points, juste devant le Bénin, deuxième avec sept points.