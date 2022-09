Qualifiée pour le Final Four, la Croatie bat et relègue l'Autriche

103&95 - Marko Arnautović va disputer son 103e match avec l'Autriche ce soir, égalant le record de la sélection qui appartenait à Andreas Herzog. De son côté, David Alaba égale Toni Polster et ses 95 apparitions. Frères. #FRAAUT pic.twitter.com/uarCMyB7pW — OptaJean (@OptaJean) September 22, 2022

Autriche (4-4-2) : Lindner - Trimmel (Lainer, 62e), Posch (Wöber, 62e), Danso, Alaba - Baumgartner (Schmid, 82e), Seiwald, Schlager, Sabitzer - Arnautović (Cham, 63e), Gregortisch (Onisiwo, 82e). Sélectionneur : Rangnick.



Croatie (4-3-3) : Livaković - Stanišić, Lovren, Gvardiol, Barišić (Sosa, 62e) - Modrić, Brozović (Majer, 18e), Kovačić (Kramarić, 84e) - Vlašić (Pašalić, 84e), Budimir (Livaja, 62e), Perišić. Sélectionneur : Dalić.

Même pas dix minutes, et déjà deux buts.Il ne fallait pas arriver en retard devant sa télévision ou à l'Ernst-Happel-Stadion de Vienne, pour cet Autriche-Croatie comptant pour la sixième et dernière journée de Ligue des nations dans le groupe A. Car si lessont venus à bout des, les deux équipes se sont rendu coup pour coup dès les premiers instants de la partie. D'abord avec Modrić, qui a ouvert le score en toute tranquillité. Puis avec Baumgartner, qui lui a immédiatement répondu grâce à une déviation de la tête sur un centre de Sabitzer. Par la suite, le même Baumgartner a failli signer le doublé (tentative trop croisée) alors qu'Arnautović - devenu le joueur le plus capé de sa sélection, avec 103 matchs - aurait pu fêter son record avec une réalisation si Livaković n'avait pas remporté leur face-à-face.Après cette première période plutôt à l'avantage des locaux, la seconde a démarré plus doucement. Les occasions se sont en effet faites beaucoup plus rares, l'heure de jeu étant déjà passée que Sabitzer frappait encore son coup franc dans le mur adverse. N'empêche que les visiteurs, qui ne paraissaient pourtant pas dans un grand soir, ont réussi à s'imposer : une fois le coup de casque de Gregoritsch stoppé par Livaković, Livaja (du front, sur une passe décisive de Perišić) et Lovren (du crâne de nouveau, à la suite d'une transmission de Majer) ont offert les trois points à leur pays. Et encore, Perišić a trouvé la barre un peu plus tard.Trois coups de tête qui donnent la première place de la poule à la Croatie et qui sauvent la France de la relégation, promise à l'Autriche.