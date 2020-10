L'Islande et la Serbie en finale, pas Haaland ni l'Irlande

Dans ces barrages comptant pour les qualifications de l'Euro, quatre demi-finales sur huit sont allées en prolongation. Ce qui n'a pas été le cas pour l'Islande ou la Hongrie, qui ont respectivement éjecté la Roumanie et la Bulgarie. La Géorgie non plus, qui s'est défait de la Biélorussie. 90 minutes ont également été suffisantes à la Macédoine du Nord pour battre le Kosovo, alors que la Serbie a eu besoin d'un peu plus de temps pour venir à bout de la Norvège. Enfin, l'Irlande du Nord (contre la Bosnie), l'Écosse (face à Israël) et la Slovaquie (devant l'Irlande) sont passés après les tirs au but.

Seizième minute : dos au but, Sigurðsson parvient à se retourner et décoche un tir gagnant en dehors de la surface face à une foule de maillots jaunes. 27minute : Sigurðsson est lancé en profondeur, se présente devant le gardien adverse et pique sa balle pour marquer un pion refusé. 35minute : Sigurðsson contrôle de la poitrine une transversale de Finnbogason, et trompe le portier d'un enroulé suintant la sérénité. Coup de sifflet final : Sigurðsson (Islande) 2-0 Roumanie (malgré un péno de Maxim, et trois changements dès la mi-temps).Ce n'est jamais bon signe de perdre un de ses titulaires, Ivanov en l'occurrence, à la demi-heure de jeu. Surtout quand on est mené, à cause d'un but bidon inscrit sur corner de la poitrine (par Orbán, en l'occurrence). D'autant plus quand on encaisse un coup franc dévié de Kalmár juste après la pause, et qu'on se fait ensuite humilier par le crâne de Nikolićd'Hangya). Bref, la Bulgarie a passé une sale soirée (même si elle a sauvé l'honneur, grâce au pied d'Yomov). Contrairement à la Hongrie, prête à resigner pour le même score lors du tour suivant.Que l'Islande est le favori pour rejoindre le groupe de la France, comme prévu. Surtout avec un tel Sigurðsson, et malgré la bonne impression laissée par la Hongrie.Un débordement sur l'aile droite de Cipetić - qui a eu le mérite de garder son sérieux, face à la glissade intervenue juste devant lui -, un centre en retrait et une transformation de Krunić. Voilà comment la Bosnie-Herzégovine a cru briser les espoirs d'Euro de l'Irlande du Nord, avant que cette dernière ne parvienne à égaliser par l'intermédiaire de McGinn à la faveur de contres favorables incroyables. Une fois la loterie des tirs au but venue, l'Irlande du Nord a renversé les pronos et peut désormais souffler. Place à la coriace Slovaquie, maintenant.0-0 au terme des 90 minutes, 45% de possession de balle pour l'Irlande, mais seulement deux tirs cadrés en faveur des Slovaques. Difficile de donner le vainqueur final à la lecture de ses chiffres, hein ? D'ailleurs, la prolongation ne veut pas choisir non plus. Finalement, ce sont les tirs au but qui prennent la décision : ça ne passe pas pour Doherty, mais ça passe pour la Slovaquie !Qu'il n'y aura pas de choc entre les deux Irlande, sur la dernière marche.0-0 au terme des 90 minutes, 61% de possession de balle pour Israël, mais douze tirs en faveur des Écossais. Difficile de donner le vainqueur final à la lecture de ses chiffres, hein ? Finalement, ce sont les tirs au but qui prennent la décision : ça ne passe pas pour Zahavi, mais ça passe pour l'Écosse !Il ne restait même pas dix minutes, avant la fin du temps règlementaire. Et puis, les stars ont fait le boulot : sur un long coup franc très dangereux, l'incontournable Mitrović a remisé comme il a pu pour Milinković-Savić. Lequel pensait avoir enfilé le costume d'héros de la soirée, en plantant. Sauf que la Norvège a réagi, alors que le temps additionnel se présentait. Pas par un exploit d'Haaland, mais de son pote Normann. Alors, mécontent qu'on lui chope son moment de gloire, Milinković-Savić a remis le couvert d'un subtil piqué durant la prolongation. Canon.Que Milinković-Savić sait répondre présent, quand la pression monte.Le bon vieux 1-0 des familles, avec un but sur penalty en tout début de rencontre en prime. L'œuvre d'Okriashvili, Zolotov faisant preuve d'une naïveté confondante dans la zone de vérité. Ça suffit à la Géorgie (huit frappes, 58% de possession de balle), pas à la Biélorussie (aucun tir cadré)... en attendant la finale.pour le KosovoAyant joué leur demi-finale avant cette confrontation opposant la Macédoine du Nord et le Kosovo, les Géorgiens ont pu observé leur futur ennemi et apprécié le spectacle. Car il y a eu un peu de suspense, avec un lob super inspiré de Hadergjonaj répondant à la malheureuse ouverture du score contre son camp de son camarade Kololli. Las, Velkovski a redonné l'avantage aux locaux via un coup de casque. Il restait alors une heure à disputer. Et ? Et rien.Qu'Hadergjonaj apprécie les portiers qui se la jouent libéros, mais qu'il ne pourra pas le montrer à l'Euro.