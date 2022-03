L’OL aime ces soirées-là

Déprimant en Ligue 1, intransigeant en Ligue Europa : telle est la voie choisie par l’Olympique lyonnais cette saison. En disposant du FC Porto, l’un des gros poissons encore en lice en C3 (0-1, 1-1), l’OL a non seulement poursuivi sa belle série d’invincibilité européenne, mais également rappelé que l’ADN européen coule dans ses veines. Et peut rêver d’un nouveau parcours à faire chavirer le Groupama Stadium.

La métamorphose

?️ Moussa Dembélé : "On a du talent, des joueurs qui ont de la personnalité et on sait répondre présent dans les grands matchs" ?#OLFCP | #UEL ▶️ : https://t.co/zCpw9j88r0 pic.twitter.com/lqbIuU7520 — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 17, 2022

La lumière au bout du tunnel ?

Il y a quatre jours, l’Olympique lyonnais se faisait fesser sans pitié par le Stade rennais , revers le condamnant presque à abandonner ses espoirs de finir dans les places européennes en Ligue 1 cette saison. Ce jeudi, dans un Groupama Stadium qui a retrouvé sa ferveur des soirées européennes à élimination directe, deux ans après la dernière contre la Juventus, l’OL a de nouveau fait parcourir des frissons à ses supporters en arrachant sa qualification face au FC Porto. Une victoire aux forceps, loin des standards lyonnais depuis l’arrivée de Peter Bosz, mais digne d’un club qui se transcende à chaque match européen.En 37 matchs officiels sur la saison 2021-2022, l’OL affiche un bilan bien loin de ses ambitions : 17 victoires, 11 nuls et 9 défaites (si l’on compte son exclusion de la Coupe de France après les incidents contre le Paris FC comme une défaite), à des années-lumière de son impressionnante régularité en Ligue Europa où les hommes de Jean-Michel Aulas sont toujours invaincus (6 victoires et 2 matchs nuls en 8 rencontres). Et comme si le badge « Ligue Europa » collé sur la manche droite agissait comme un électrochoc, la plupart des lyonnais présents sur le terrain ce jeudi soir ont su hausser leur niveau de jeu pour répondre au défi imposé par l’actuel leader du championnat portugais., abondait en ce sens le buteur Moussa Dembélé après la rencontre au micro de Canal+.À commencer par le capitaine Léo Dubois.Auteur d’une superbe passe décisive sur l’ouverture du score de Moussa Dembélé, l’ancien Nantais a parfaitement rebondi après ses dernières semaines compliquées et l’annonce de sa non-sélection en équipe de France. Outre son bonbon, il a enchaîné les courses dans son couloir, amenant sans cesse le danger dans la surface des Dragons tout en assurant une bonne couverture défensive, avant de baisser de rythme, comme tous ses coéquipiers, en fin de match. Même constat pour Thiago Mendes, déjà auteur d’une belle performance au match aller et qui a récidivé en endossant le rôle du mur infranchissable pour sa 100sous le maillot rhodanien (9 ballons récupérés, 4 interceptions, 3 duels gagnés sur 6, 2 tacles réussis sur 2), Tanguy Ndombele, qui a fait vivre un calvaire au milieu aligné par Sérgio Conceição (9 duels gagnés, 7 ballons récupérés et 80% de dribbles réussis). Trois exemples d’abnégation et de métamorphose pour s’offrir encore le droit de sourire d’ici la fin de saison.L’aventure européenne se poursuivant, en attendant de voir ce que réservera le tirage au sort des quarts de finale (ce vendredi à 13h30), la Ligue Europa ressemble à un exutoire pour Peter Bosz et ses hommes, qui capitalisent au maximum sur leur parcours pour tenter de sauver une saison assez chaotique., avouait le coach après le match en conférence de presse.Il n’en reste pas moins que seule une victoire finale en C3 semble désormais permettre à l’OL de retrouver les joutes européennes la saison prochaine. Et si de gros clients sont encore en lice (FC Barcelone, West Ham, RB Leipzig, Atalanta Bergame), les Gones pourront toujours compter sur l’euphorie du Groupama Stadium. expliquait en zone mixte Romain Faivre , néophyte en Coupe d’Europe.Un douzième homme essentiel pour revivre une nouvelle campagne européenne enchantée, moins de deux ans après la demi-finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich

Par Fabien Gelinat