Qualif historique pour la Finlande, la Grèce et la Norvège sauvent l'honneur

La Finlande devait l'emporter face au bonnet d'âne de son groupe, pour valider son ticket pour sa première phase finale d'une grande compétition : c'est fait, et sur un score confortable. Après un premier but refusé, les Huuhkajat ont trouvé la faille à la suite d'une accélération de l'incontournable Teemu Pukki et une finition de l'attaquant du BATE Borisov, Jasse Tuominen (21). En deuxième, Pukkie a eu tout le luxe de planter sur penalty après une faute de Livio Meier dans sa surface, avant de signer le doublé pour facturer 9 tremblements de filets en 9 rencontres dans ces éliminatoires. Moins en vue en Premier League, mais toujours aussi efficace avec sa nation, le bougre. Et le 15 novembre 2019 restera une grande date pour la Finlande.Sans Henrik Mkhitaryan, blessé, l'Arménie - troisième et devant son adversaire du soir au coup d'envoi - a tenu une grosse demi-heure devant son public face aux copains d'Anastasios Donis (entré en deuxième), mais après un poteau de Pétros Mántalos un peu plus tôt, a cédé sur un coup de canon de Dimítris Limniós qui a laissé Aram Ayrapetyan totalement de marbre : son premier but pour sa quatrième cape. Le portier des locaux s'est rattrapé sur deux autres tentatives de l'attaquant du PAOK Salonique (48et 64), pendant que l'Arménie pensait égaliser par le tout frais entrant Artur Sarkisov, voyant son pion logiquement refusé (62). Puis Giorgos Masouras a loupé l'immanquable en faveur des visiteurs à un quart d'heure du terme. La Grèce passe troisième, pour l'honneur.La réception des insulaires était l'occasion pour la Norvège (4, 11 points) de mettre la pression sur la Roumanie (14 unités) et la Suède (15). Avec Haitam Aleesami, Ole Selnæs ou encore Joshua King (Bournemouth) sur le pré, les hommes de Lars Lagerbäck n'ont pas mis longtemps a faire plier le petit poucet féringien, qui compte tout de même une victoire et donc 3 points dans ce groupe F. Et c'est deux par deux que les réalisations ont été inscrites. Le défenseur central Töre Reginiussen après quatre minutes de jeu, puis son coéquipier Iver Fossum (d'une belle talonnade) après huit ont fait comprendre à leurs hôtes qu'ils allaient passer une soirée plutôt désagréable dans la chaude ambiance d'Helsinki (au sens figuré, hein). Puis en deuxième, Alexander Sørloth y est allé de son doublé en trois minutes (62et 65). Et encore, le phénomène Erling Braut Håland , blessé, n'était pas là.