Quagliarella et Kean convoqués, pas Balotelli

7

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le verdict est tombé.Alors que Roberto Mancini était venu superviser Mario Balotelli dimanche dernier lors de Marseille-Nice, le sélectionneur italien a décidé de se passer une nouvelle fois de l'enfant terrible du football italien pour affronter la Finlande et le Liechtenstein. À sa place, on retrouve Fabio Quagliarella, 36 ans et récompensé de la saison la plus prolifique de sa carrière, et Andrea Belotti.L'ancien entraîneur de City a également convoqué trois petits nouveaux : le défenseur central de l'Atalanta Gianluca Mancini, la pépite romaine Nicolò Zaniolo et l'attaquant turinois Moise Kean. Par ailleurs, Mancini continue de faire confiance à Barella, Sensi, Lasagna, Grifo et Politano. Quatre joueurs qui avaient été appelés pour la première fois lors du dernier rassemblement.Besoin d'un champi, Mario ?