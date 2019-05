QSI, coup de bluff et coup de blues

D’après Le Parisien, QSI pourrait se désengager progressivement du PSG à l’horizon 2022. Si la théorie peut apparaître crédible au vu des échecs successifs sur la scène européenne, il est très peu probable que le board qatari, si impliqué, s’en aille huit ans après son arrivée dans la capitale. Élements de réponse avec les spécialistes Raphaël Le Magoariec et Luc Arrondel.

Coup de bluff ?

Coup de blues ?

Ou un mélange des deux ?

Par Claude-Alain Renaud et Maxime Renaudet

Propos recueillis par Claude-Alain Renaud et Maxime Renaudet

En injectant près de 1,5 milliard d'euros depuis 2011, Qatar Sport Investments a voulu jouer dans la cour des grands d'Europe. Mais la réalité est pour l’instant tout autre, et Manchester City , détenu par l’ennemi d’Abu Dhabi, en fait également les frais. Régner sur le toit du football continental est une chose, devenir une institution en est une autre. Huit ans après leur arrivée, les Qataris sont dans une période charnière avec l’organisation d’un Mondial 2022 déjà largement controversé. A priori refroidi par le peu de reconnaissance au niveau national , leur pari peut sembler raté. À tel point que chaque désillusion sur la scène européenne est accompagnée par des rumeurs de départ. Mais pour Raphaël Le Magoariec, spécialiste des sociétés du Golfe, et Luc Arrondel, économiste spécialiste du football, un désengagement prochain est très peu probable. Explications.» , rappelle Raphaël Le Magoariec. L’objectif étant de faire du club parisien «» . Mais à l’heure où cette huitième saison est sans doute la pire de toutes sur le plan sportif, le club souffre de son image (pourtant inlassablement travaillée) et d’un manque de reconnaissance criant qui exaspérerait l’émir Al Thani. Pour l’économiste Luc Arrondel, ces rumeurs de départ s’apparentent sans doute à une sorte de «» au sein duquel il est difficile de savoir d'où proviennent ces ouï-dire. Car outre le fantasme encore inassouvi de Ligue des champions, Doha est venu avec des objectifs politiques, économiques et commerciaux plus larges que ceux de remporter la LDC. «» , confirme le spécialiste des politiques sportives des pays du Golfe.Politiquement et économiquement, les réussites sont réelles, et le développement de la marque PSG a notamment permis au club de renégocier de nombreux contrats de sponsoring. «nation branding» , rappelle Luc Arrondel. De fait, même si les résultats européens sont décevants et que cette huitième saison est un calvaire, l’émir Al Thani va continuer d'investir dans le PSG . Car contrairement à certains investisseurs de Premier League, ils n’ont pas ce besoin de faire des bénéfices coûte que coûte. Avec une revalorisation record des droits télé de la L1 en 2020, un nouveau centre d’entraînement en 2021, la Coupe du monde 2022 en ligne de mire et l’agrandissement du Parc en 2024, Doha est encore dans les clous, attendant enfin l’apothéose d’une décennie d’investissements.Si le peu de reconnaissance en France du PSG exaspère les dirigeants qataris, d’après Luc Arrondel, c’est surtout «» . Ce que confirme Raphaël Le Magoariec : «» Le football a beau n’être qu’un bien symbolique aux yeux des Qataris, «» .Le Qatar est sur tous les fronts géo-politiques, et la France est loin d’être le seul pays où l’émirat a investi. De nombreuses rumeurs annoncent que QSI songerait à s’offrir le club de la Roma, pour continuer son soft-power. Avec une Coupe du monde à organiser et un embargo toujours d’actualité, le pays du Golfe ne devrait pas forcément cesser d’investir. Bien au contraire : «» , concède Raphaël Le Magoariec.Résultat également d’une stratégie qui a pour but de légitimer le foot au Qatar , les investissements de QSI ne devraient pas s’arrêter de sitôt. Après l’échec d’un proche d’Al Thani à Málaga malgré des projets de rachat du port de la ville, un départ précipité du PSG serait un aveu de faiblesse difficilement envisageable d’un point de vue politique. D’autant que d’après Luc Arrondel, «» .Néanmoins, Al Thani et Al Khelaïfi semblent incarner des personnes impatientes. Raphaël Le Magoariec : «» Mais pour l’heure, leur impatience ne s’est retranscrite que dans les évictions successives d’Ancelotti, Blanc et Emery. Si Tuchel apparaissait comme le coach parfait pour passer un cap sportif, les dirigeants qataris savent qu’il leur suffira d’une victoire en C1 pour que leur soft-power soit une complète réussite. Ce n’est pas pour rien que les dirigeants soutiennent d'ores et déjà le projet de réforme, qui pourrait amenuiser la Ligue 1.