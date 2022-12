Qatar : Les livreurs Talabat, dernier maillon d'une chaîne d'exploitation

En pleine Coupe du monde, les demandes de livraisons de repas explosent. Talabat, entreprise koweïtienne, sorte de Deliveroo régional, exploite une armée de motards reconnaissables par leurs tenues orange. Certains livreurs racontent leur calvaire.

« Ils m’ont viré de manière non officielle. J’ai demandé à mon patron qu’il me rende mon passeport, mais il m’a bloqué. »

« On me demande de dégager rapidement »

« Les clients ici ne veulent pas nous voir. Parfois, il y a juste une main qui sort de la porte pour prendre le paquet, vous ne voyez même pas leurs visages... »

« Ici, ils pensent que nous sommes des singes, quelque chose de différent. Comme si vous étiez leur chose tout en étant leur ennemi. Je me sens comme un esclave qui livre de la nourriture. »

Livreurs de l’extrême

« On était sous-payés, on se tuait à la tâche, les dates de paiement étaient souvent tardives, l’entreprise ne couvrait aucun frais médical en cas de blessure ou de maladie, nous n’avions pas de nourriture fournie... C’était un enfer. »

Par Quentin Müller, à Doha

Jason* a la voix tremblante. L’homme vient de se présenter pour la première fois devant la justice qatarie contre son ancien employeur Limitless Delivery WLL. L’entreprise fournit la main-d'œuvre à Talabat, application régionale de livraison de repas., rectifie Jason.À son arrivée au Qatar le 25 septembre 2021, son employeur saisit son passeport, et ce, malgré la fin du système de la kafala*, annoncée en 2020 par les autorités. Le jeune homme de 24 ans ne peut plus faire marche arrière. Le salaire minimum légal de 1000 QR (260 euros) pour lequel il a signé n’est pas assuré. On signifie à Jason que seule la fréquence de ses livraisons lui permettra d’atteindre ce montant. Il doit également passer outre ses conditions de logement, situé dans le quartier d’al-Nasri : des blocs de contreplaqués surpeuplés, aux climatisations défaillantes.L’entreprise prête à Jason une moto et lui paye le plein, mais elle ne lui verse qu’entre 4 et 5QR (1,30 euro) par repas livré. Alors, pour que cela soit un tant soit peu rentable, le livreur ougandais roule jusqu’à l’épuisement. Un jour, il tombe violemment de moto. Son genou saigne abondamment.Il y a deux mois, Jason tombe malade. Une forte fièvre l’oblige à réduire ses courses. Son employeur ne lui fournit aucun médicament. Pendant deux semaines, il reste cloué au lit. L’homme ponctionne alors sur les paiements en espèces de sa clientèle., raconte-t-il. Le livreur ougandais pense alors pouvoir rembourser cet argent en travaillant dur après son rétablissement. Mais un jour, il est convoqué par son patron. Son rendement n’est plus suffisant, et il lui est reproché d’avoir utilisé l’argent de la clientèle. Les clefs de sa moto lui sont saisies, et Jason n’a plus accès à son compte Talabat.Sans revenu ni possibilité de retourner chez lui, le livreur erre dehors en quête de petits boulots. Il tombe alors sur un chantier. L’entreprise de BTP emploie illégalement des travailleurs payés en espèces 70 QR (17 euros) la journée. Pendant un temps, il rentre dormir dans les dortoirs miteux de Limitless Delivery WLL, puis son kafeel* finit par le menacer de le faire arrêter pour son activité parallèle dans une autre entreprise.Depuis, ses camarades ouvriers lui ont fait de la place dans une chambre. Jason espère récupérer son passeport et ses dûs auprès de son ancienne entreprise et pouvoir rentrer en Ouganda.Jason montre une photo de sa fille : un bébé aux nattes colorées de perles.Chez Talabat, ce n’est pourtant pas ce qui est vanté. Sur le site officiel de la branche qatarie, le fournisseur de repas publie les témoignages de « vrais » livreurs actuellement en activité dans l'Émirat., peut-on lire. Ou encore :Francisco De Sousa, directeur général, célèbre dansle monde merveilleux des livreurs en combinaisons orange :, récite-t-il. Avant d’ajouter :Contactée, l’entreprise de Jason, Limitless Delivery WLL, affirme respecter le salaire minimum, mais n’a pas souhaité s’exprimer sur d’autres sujets.Le total de livreurs au Qatar est difficile à établir, mais selon plusieurs sources, leur nombre aurait augmenté peu avant la Coupe du monde. Un rapport de Redseer Consulting révèle que les commandes devraient grimper à hauteur de 80% pendant les jours de match. Okor* s’est assis sur la pelouse d’une résidence de pavillons située dans le quartier d’Onaiza. Un client lui a permis de rester là quelques instants, le temps de souffler. Le livreur Talabat a mis son application en pause., raconte Okor.Ce Ghanéen porte la banane, la casquette et le manteau d’une entreprise qu’il hait.Okor évoque également le racisme de ses supérieurs et de sa clientèle :Le Ghanéen espère mettre assez d’argent de côté pendant plusieurs années pour pouvoir un jour ouvrir son propre atelier de mécanique dans son pays.[au Qatar]Victor*, autre ancien livreur Talabat ougandais, confirme :[pour les deux roues].Le pilote dit avoir gagné 3 QR par livraison, soit 0,79 euro. Des miettes pour ce père de famille.Le jeune Ougandais fait alors savoir à son entreprise qu’il veut changer d’emploi. Dans la loi qatarie, après réforme de son système de la kafala, un salarié étranger peut signer un contrat ailleurs si la nouvelle entreprise n’occupe pas le même secteur.Sur la petite année passée au Qatar, Victor n’a pas pu économiser un seul riyal.Au-delà de l’humiliation ou de la sensation d’avoir été exploité, Victor a surtout en mémoire le racisme de la société qatarie.