Xavi invaincu avec Al-Sadd

#AlSadd in the #QNBStarsLeague this season Games: 22 Wins: 19 Draws: 3 Defeats: - Goals scored: 77 Goals conceded: 14 Goal difference: 63 Total points: 60 League Champion pic.twitter.com/v9q8nkBSp0 — #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 9, 2021

Un peu comme les invincibles d'Arsenal Grâce à sa victoire 3-0 face au Qatar SC, l'équipe entraînée par Xavi vient de terminer sa saison championne et en n'ayant perdu aucun match. Pour ce faire, Al-Sadd a remporté dix-neuf rencontres sur les 22 disputées en concédant trois petits matchs nuls. Plus impressionnant, Al-Sadd a inscrit 77 buts et n'en a encaissé que quatorze.Coach du club depuis 2019, l'Espagnol a déjà gagné plusieurs coupes dans le pays pétrolier, mais il s'agit de son premier championnat. Xavi a désormais les yeux fixés sur la Ligue des champions asiatique, avant peut-être de s'envoler pour l'Europe et prendre les rênes d'un certain club espagnol.Al-Sadd n'est pas triste.