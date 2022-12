Qatar : à qui a profité la Coupe du monde ?

Décrié sur plusieurs aspects, notamment pour la condition des travailleurs migrants sur les chantiers et les droits sociaux, le Qatar était attendu au tournant pendant le Mondial. Une fois l'événement passé, quel bilan faut-il en tirer et quelles évolutions faut-il attendre pour la suite ?

« On redoute ce qu’il va se passer maintenant quand il n’y aura plus la lumière médiatique. »

Le Qatar acte ou la cataracte ?

« Dans tout tissu social, même dans un état autoritaire, chaque événement amène des questionnements en interne. L’avenir est difficile à prévoir, notamment dans des sociétés noyautées par des conservateurs, mais il pourrait y avoir des changements sur la durée venant d'en bas. »

Mettre Doha là où ça fait mal

Par Andrea Chazy et Mathieu Rollinger

Kylian Mbappé et Lionel Messi n’avaient pas encore saupoudré la finale de leur magie que le Qatar voulait montrer qu'il gérait déjà l’après. Autour du stade 974, avant même la finale, les ouvriers commençaient à s’attaquer aux premiers blocs, comme pour prouver que la promesse de cette enceinte démontable et expédiable sera bien tenue. Un gage parmi d’autres de la FIFA et du Comité suprême d’organisation, qui voulaient faire de ce Mondial. Gianni Infantino, lui, a déjà fait son bilan éminemment positif de cette petite sauterie :Il pourra aussi mettre en avant le record de buts inscrits sur un seul tournoi , une première pour une femme arbitre en la personne de Stéphanie Frappart , la présence des six continents au second tour , les 3,7 millions de visiteurs ou encore la réussite dans la gestion des flux.Tout ça, c’est bien beau, et les Qataris eux-mêmes ne peuvent que se réjouir de leur coup., analysait l’un d’eux, une fois dans la dernière ligne droite :Raphaël Le Magoariec concède à l’Émirat ce succès diplomatique., insiste le spécialiste en géopolitique.De là à dire que le régime des Al-Thani s’est racheté une image, il y a encore de la marge., continue Le Magoariec.Du côté d’Amnesty International, on partage ces préoccupations., rapporte la chargée de plaidoyer Lola Schulmann.(6,5 milliards contre 5,8 en Russie, NDLR)Pour contrer ceux qui s’insurgeaient de voir une Coupe du monde organisée dans un pays qui se moque des droits humains et sociaux, l’argument de la fédération internationale était de dire que ce genre d’événements était un accélérateur du progrès. Entre novembre et décembre, le Qatar n’a cessé d’affirmer qu’il accueillait tout le monde, que personne n’aurait de problème quelle que soit son identité. Ainsi, pendant un mois, les femmes ont pu déambuler dans le souk sans s’inquiéter de porter un short trop court, une ex-Miss Croatie a fait le tour des réseaux sociaux en bikini, et le streaker-militant s’étant introduit sur la pelouse au milieu du match Portugal-Uruguay avec un drapeau arc-en-ciel s'en est tiré avec un renvoi en Italie. Tant d’images laissant penser que les mœurs se sont allégées et donnant à voir un pays moins traditionnaliste qu’il ne l’est en réalité. Pourtant, tout cela est trop sporadique pour mesurer concrètement l’impact que ce mois de libertés aura sur la société qatarie., note Lola Schulmann.Encore une fois, c’est lorsque les reflets dorés de la Coupe du monde auront disparu que tout ce que le régime a pu mettre sous le tapis le temps d’un automne ressortira, que les choses pourront être jugées., pointe Raphaël Le Magoariec, anticipant déjà le nombre de dépressions.Il ne faudra pas s’attendre à voir le pays dans la liste des pays les plusdu monde, mais l’idée que les différences existent et peuvent être acceptées peut infuser. Sur une terrasse de Doha, le Saoudien Zyed expliquait le temps de finir sa bière à quel point les mentalités évoluaient dans la région, d’une génération à l’autre, malgré la présence du wahhabisme., assure ce jeune consultant en finances."Ce choix, je ne l’avais pas à ton âge."Mais d'ici là, Gianni Infantino sera déjà occupé à préparer le terrain de la future plus belle Coupe du monde de l'histoire... en Amérique du Nord.