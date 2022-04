Qatar 2022 : l'ombre d’un doute

Le congrès de la FIFA qui se tient actuellement à Doha s’avère un grand show, d’abord destiné à lancer la future coupe du monde sur place en novembre prochain avec le tirage au sort des groupes. Il s’agit également de tenter de mettre sous le tapis les polémiques, en particulier en terme de coûts humains, liées à l’organisation de cette compétition dans l’émirat. Mais il est déjà trop tard pour imposer une chape de plomb.

Le dur apprentissage de la démocratie

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lise Klaveness, présidente de la fédération norvégienne, n’a pas tremblé avant de s’exprimer devant les 210 autres membres représentés au congrès : «» . Un tel discours s’avère rare lors des grandes messes de la FIFA, plutôt habituée aux logorrhées autosatisfaites et aux tractations dans les couloirs. Évidemment personne n’a été surpris que cette prise de position provienne d’un pays où cette question a déjà secoué le petit monde du ballon rond. Les plus sarcastiques expliqueront par ailleurs qu’éliminée, la Norvège peut facilement s’indigner et donner des leçons. Pas besoin d’en rajouter, le boycott n’a jamais été un projet sérieux pour qui que ce soit. Surtout dans une « occident » qui mange dans la main, surtout en ce moment, de ce grand producteur de gaz naturel.Toutefois cette audace, normalement logique dans n’importe quel espace démocratique, a été fort peu apprécié, entre petits fours et siestes dans les hôtels de luxe. Gianni Infantino, qui avait au préalable nié dans une merveilleuse prose stalinienne avoir désiré promouvoir une coupe biennale, s’est fendu d’un réplique très irritée auprès des journalistes tendant leur micros : «» . Terrifiant n’est-ce pas une presse qui fait son boulot, y compris les médias les plus consensuels. Surtout qu’il le veuille ou non, et le cas russe l’a récemment illustré, la FIFA ne pourra plus ignorer les douleurs de ce monde ou prétendre s’en tenir à l’écart. Les propos de la présidente norvégienne n’en constituent qu’une petite illustration. Heureusement il reste des dirigeants à l’ancienne pour sauver l’honneur de l’institution. En première ligne notre Noël Le Graët national qui s’est immédiatement porté au secours d’un hôte si généreux : «» .C’est l’argument massue du moment. Oublions le passé, désormais que tout est construit et qu’il s’apprête à accueillir le monde, le Qatar accepte d’amender son droit du travail, qui pèse d’abord sur les travailleurs immigrés, et laisse enquêter, en choisissant qui (l’OIT en l’occurrence). Peut-être que les autorités locales commencent aussi à comprendre que l’arrivé massive de reporters et touristes rendra difficile de tout camoufler. Les instances du foot se réfugient donc désormais derrière les « progrès » récents, en revendiquant y compris, sans pudeur, d’y avoir contribué. Qui oserait prétendre que sans le boulot de fond, et de longue durée, des ONG (entre autres Amnisty International), des syndicats ou de la presse, la FIFA se serait souciée une seconde des conditions de vie et de morts des ouvriers népalais ? À quelques heures du tirage au sort de la Coupe du monde 2022, rappelons que le véritable groupe de la mort restera celui du BTP.