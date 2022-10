Des sportifs iraniens demandent à ce que leur pays soit exclu du Mondial

Iranian journalist and women’s rights activist @AlinejadMasih says in collaboration with a Spanish law firm, « a formal request has been sent to @FIFAcom to suspend Iran’s Football Federation with immediate effect, and therefore effectively ban them from the 2022 World Cup. » pic.twitter.com/mSuBJoD88d — Iran International English (@IranIntl_En) October 19, 2022

La sitation est toujours aussi préoccupante en Iran.D'après ce que rapportent Sky Sports et les médias iraniens, un communiqué officiel a été envoyé ce jeudi au Conseil de la FIFA ainsi qu'à son président Gianni Infantino, et demanderait la suspension immédiate de la Fédération iranienne de football et l'annulation de la participation de l'Iran à la prochaine Coupe du monde, au vu du chaos qui règne dans le pays depuis la mort de Mahsa Amini . Cette demande, formulée par un ensemble de sportifs et sportives iranien(ne)s (dont des footballeurs), est dans la lignée du mouvement initié par l'attaquant vedette de la sélection iranienne Sardar Azmoun , qui a pris parti pour les femmes de son pays.Reste à savoir si la FIFA prendra cette demande en considération.