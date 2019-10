Pulisic, American Express

Auteur d'un joli triplé à Burnley où il était titulaire alors qu'il n'a disposé que de peu de temps de jeu depuis le début de saison, Christian Pulisic paraît enfin lancé. À l'instar de Chelsea, où la mayonnaise semble sérieusement prendre et dans laquelle l'Américain souhaite constituer l'un des ingrédients primordiaux.

Futur Hazard ou prochain Giroud ?

Mount et Abraham, les espoirs

Visiblement, un triplé n'était pas assez voyant pour lui. Parce que récupérer un ballon à la fin d'une rencontre, c'est sympathique mais pas non plus orgasmique. Non, ce samedi après-midi sur la pelouse de Burnley pour le compte de la dixième journée de Premier League, il voulait quelque chose d'encore plus remarquable. Au cas où un autre joueur du championnat anglais signerait un, et lui volerait la vedette. D'ailleurs, Jamie Vardy et Ayoze Pérez avaient déjà réalisé l' « exploit » la veille lors de l'incroyable raclée 9-0 sur le terrain de Southampton.Alors, Christian Pulisic a fait les choses bien. D'abord, une frappe gagnante du gauche en bout de course pour ouvrir le score à la 21minute. Ensuite, une adroite conduite de balle magnifiée par un tir du droit décisif pour s'offrir le break juste avant la pause. Enfin, un centre de Mason Mount repris du dos - et non pas de la tête - pour confirmer un succès pas si facile à l'heure de jeu. Pied gauche, pied droit, colonne vertébrale : un coup du chapeau - devant à 21 ans le plus jeune joueur du club à réaliser cette performance - et un maximum de confiance pour lui, une victoire 4-2 et une jolie impression globale pour Chelsea.Définitivement lancé, le Pulisic ? Peut-être bien, peut-être pas. En tout cas, cette performance XXL peut lui servir de déclic. Car jusqu'ici, la machine américaine ne paraissait pas encore en parfait état de fonctionnement. Acheté 64 millions d'euros par le club londonien, l'ancien du Borussia Dortmund semblait encore avoir besoin de temps pour se montrer sous son meilleur jour. Seulement trois fois titulaire en PL sans grand résultat et n'ayant eu droit qu'à 24 maigrichonnes minutes en Ligue des champions, la promesse disposait d'un statut plus proche de celui du remplaçant Olivier Giroud que de celui du futur Eden Hazard ou du nouveau Arjen Robben (comme l'avait présenté Tony Cascarino, dans les colonnes du). Seulement consolé par sa passe décisive pour le but de Michy Batshuayi en milieu de semaine face à l'Ajax Amsterdam, le jeune Christian voyait la concurrence le freiner dans sa quête d'évolution.Reste que Frank Lampard, lui, y croyait dur comme fer bien avant d'avoir observé sa folle prestation. «, s'est ainsi défendu l'entraîneur en conférence de presse à quelques heures de la rencontre contre Burnley, citant Callum Hudson-Odoi ou Willian en guise de barrières.» Voilà pourquoi le coach anglais a eu la bonne idée d'aligner d'entrée sa recrue - ce qui n'était plus arrivé depuis le mois d'août - sans s'être enflammé auparavant, alors même que sas'en sort actuellement très bien sans son héros du week-end.L'objectif premier de Pulisic, justement, est là : grandir en même temps que ce nouveau Chelsea muant plus rapidement que prévu, et s'y faire progressivement une place afin d'en devenir l'un des piliers. Difficile mission puisque lessont sérieusement en train de se trouver, de se créer une innovante identité et de réussir leur pari musclé (sept victoires consécutives toutes compétitions confondues, et une agréable quatrième place sur la scène nationale à deux points du champion en titre Manchester City) sans forcément faire toujours appel à lui.La chance que l'international a, outre son talent, c'est que l'homme qui possède les clés de la maison laisse la porte largement ouverte aux gamins de son âge. Dans le vestiaire de Lampard, trois des six joueurs de champ les plus utilisés n'ont par exemple pas encore soufflé leur 23bougie (Fikayo Tomori, Mount et Tammy Abraham). Des occasions de planter un triplé, l'Américain devrait donc en avoir beaucoup d'autres. Et tant pis s'il n'utilise qu'une seule partie de son corps, cette fois.