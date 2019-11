Ces minutes qui ont marqué l'histoire des Bleus

Depuis sa création, l’équipe de France a disputé une myriade de rencontres. Parmi ces milliers d’heures de match, voici les minutes qui ont véritablement écrit, d’une façon ou d’une autre, l'histoire des Bleus...



But de Franck Sauzée, au bout d’à peine 34 secondes ! En ce frileux mois de mars, Sauzée vient d’inscrire contre l’Albanie le but le plus rapide de l’histoire des Bleus.Louis Mesnier égalise face à la Belgique ! C’est le premier but de l’histoire de l’équipe de France au XXsiècle.Quelle accélération phénoménale dans ce 8de finale de la Coupe du monde 2018 ! À 37 km/h, Kylian Mbappé dépose tous les défenseurs argentins. Kylian Mbappé se joue de Mascherano et contraint Marcos Rojo à le faucher. Penalty transformé par Antoine Griezmann.La France et la RFA se rendent coup pour coup à Goteborg quand surgit Just Fontaine ! Magnifiques, les Bleus s’imposent 6-3 avec un quadruplé de Fontaine et terminent médaille de bronze de la Coupe du monde.En ce 30 juillet 1930, Lucien Laurent inscrit le premier but de l’histoire de la Coupe du monde, lors du match contre le Mexique à Montevideo.Les Bleus ne sont toujours pas sortis du bus quand Bongani Khumalo marque pour l’Afrique du Sud. La Coupe du monde 2010 est officiellement un fiasco et lesfestoient devant leur public.Pour l’inauguration du stade de France dans une ambiance givrée par le froid, Youri Djorkaeff tente sa chance des 25 mètres. Le goal espagnol a les mains congelées et renvoie difficilement. Zidane est à l’affût et marque le premier but de l’histoire du stade.But de Mamadou Sakho ! L’équipe de France ouvre la marque face à l’Ukraine. Et si les Bleus parvenaient à arracher la qualification pour la Coupe du monde au Brésil malgré leur défaite 2-0 à l’aller ?Quel coup de casque ! Zizou surgit au premier poteau pour placer une tête gagnante en finale de la Coupe du monde. Zidane 1- Brésil 0.» C’est Johnny qui l’a dit. La France est l’immense favorite de cette Coupe du monde 2002 et ne devrait faire qu’une bouchée du Sénégal ! Mais attendez, El Hadji Diouf déboule côté droit. La défense cafouille. Pape Bouba Diop ouvre le score ! 1-0 pour le Sénégal...Ô qu’il est revanchard Christophe Dugarry ! Le Marseillais lance la Coupe du monde des Bleus en marquant contre l’Afrique du Sud. Et envoie un message à la presse par la même occasion, c’est une célébration inoubliable !Contre-attaque éclair des Bleus ! Zizou à la baguette et Franck Ribéry qui conclut. La France est en train de donner une leçon au favori espagnol en huitièmes de finale de ce Mondial. Alors, c’est qui le retraité ?Samuel Umtiti casse la démarche après avoir cassé les filets adverses ! La France «» et la Belgique est championne du monde de la possession.Haute voltige à l’Abbé-Deschamps ! Frank Lebœuf place une Madjer aérienne face à l’Azerbaïdjan. Techniquement, l’un des plus beaux buts des Bleus ! Vas-y Francky, c’est bon !La France est menée 2-1 par l’Argentine et a un pied en dehors de la Coupe du monde en Russie. Et puis... second poteauuuuu Pavaaaaaaard ! Une frappe de bâtard et la France danse le tango sur Leo Messi.Oh la boulette ! Incroyable. Même en football de district, on ne voit pas cela. Le gardien espagnol Arconada laisse passer le coup franc de Platini entre ses jambes. Les Bleus s’envolent vers leur premier Euro en ce mois de juin 1984.Patrick Battiston est séché par Harald Schumacher, le portier de la RFA. Une agression caractérisée ! Battiston reste au sol. C’est un drame, ici à Séville, il n’y a pas d’autre mot pour le dire.Oh le grand pont de Bernard Mendy ! Incroyable, le latéral parisien s’offre le luxe de prendre de vitesse Roberto Carlos. Appelez-le Bernardinho !David Ginola remplace Jean-Pierre Papin au Parc des Princes face à la Bulgarie pour assurer la qualification pour la Coupe du monde 1994. On verra si le changement est judicieux ou pas...Superbe coup franc lobé de Michel Platini, c’est le premier but du jeune Nancéien avec les Bleus.(7 juin 2011) On vient d’assister au premier but d’un nouveau en équipe de France, face à l’Ukraine à Kiev ! Retenez bien son nom, c’est le futur des Bleus, il s’appelle Marvin Martin.Franck Jurietti entre sur le terrain pour sa première sélection pour les dernières secondes du match face à Chypre ! La première cape d’une longue série à n’en pas douter.C’est terrible ! Les Bleus n’iront pas aux États-Unis. Ce diable d’Emil Kostadinov crucifie Bernard Lama sur le gong d’une superbe frappe croisée après un contre éclair...L’espoir est mort, les Italiens fêtent déjà le titre sur leur banc de touche. À moins que... but de Sylvain Wiltord ! Quelle folie, on jouera la prolongation lors de cette finale de l’Euro 2000 !But en or !!!! David Trezeguet surgit et envoie une énorme reprise en demi-volée juste sous la barre. Toldo est impuissant. Les Bleus sont champions d’Europe pour la deuxième fois de leur histoire !Oh le coup de tête de Zinédine Zidane dans le buste de Marco Materazzi qui s’effondre... «» Carton rouge !Décidément, il est infranchissable, ce José Luis Chilavert ! Et cette défense paraguayenne, quel courage ! Mais attendez, Laurent Blanc surgit ! But en or, la France est en quarts de finale.C’est un match incroyable auquel on vient d’assister à Guadalajara. Quel quart de finale contre les artistes brésiliens ! Si Luis Fernandez inscrit son tir au but, la France sera en demi-finales de la Coupe du monde. «