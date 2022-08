Monaco : entrer sans frapper

Dans l’enfer d’un Philips Stadion à guichet fermés, l’AS Monaco va devoir se montrer grand pour écarter le PSV Eindhoven de son chemin qui doit l’emmener, à terme, vers la phase de groupes de Ligue des champions. Malgré le nul (1-1) en Principauté à l’aller, l’ASM a confiance en sa force de frappe.

Difficile de dire si tous les joueurs de l’ASM sont gonflés à bloc, à quelques heures d’un rendez-vous européen aussi primordial que périlleux aux Pays-Bas dans l’antre du PSV Eindhoven, après le nul (1-1) décroché à l'aller . Ce qui est sûr en revanche, c’est que leur entraîneur Philippe Clement n’hésite pas à montrer ses muscles. Tout en respectant l’adversaire :, poursuivait le coach asémiste en conférence de presse d’avant-match.Comment aurait-il pu en être autrement, après ce succès autoritaire décroché à Strasbourg (2-1) ce samedi après-midi. Une rencontre où l’ASM a pris quelques vagues, notamment en seconde période, mais où elle a surtout démontré une capacité à maîtriser les débats et à faire mal chez l’une des plus séduisantes équipes de l’Hexagone l’an passé. Cette démonstration de force s’est matérialisée par les éclairs de Krépin Diatta, l’activité et le sens du but de Sofiane Diop ou encore les déplacements de la recrue Breel Embolo. L’illustration même d’un secteur offensif riche, qui compte également un Gelson Martins en jambes, un Takumi Minamino volontaire et surtout le duo Kevin Volland-Wissam Ben Yedder qui sera également du déplacement aux Pays-Bas. De quoi expliquer le taux de confiance élevé dans le sang de leur entraîneur flamand :Joindre le geste à la parole, c’est ce qu’il manque désormais aux hommes à la diagonale qui jouent gros ce mardi soir. D’une part car la formation de Ruud van Nistelrooy cartonne, elle-aussi, en ce début de saison et ce n’est pas la pauvre formation du FC Emmen, balayée 4-1 ce week-end par les, qui dira le contraire. D’autre part car un deuxième échec aux portes de la phase de poules de la C1 serait un retentissant échec pour Monaco, mais aussi pour l’ensemble du foot français. Déjà stoppée net l’an passé par le Chakhtior Donetsk au stade des barrages (0-1, puis 2-2 a.p. ; étant une des premières victimes de l'arrêt de la règle du but à l'extérieur), une sortie de route au troisième tour préliminaire mettrait un vrai coup au projet sportif monégasque, mais aussi potentiellement à l’indice UEFA des clubs français. Comme le souligne L’Équipe , la France est talonnée par les Pays-Bas à l’indice UEFA et ne compte qu’un peu plus de 2000 points d’avance sur les représentants bataves alors que se profile la réforme de la Ligue des champions à l’horizon 2024-2025. Une saison où la France, actuelle 5au classement, pourrait compter quatre représentants en C1 dont trois directement qualifiés pour la phase de groupes. Si cette cinquième est piquée par les Néerlandais et que la France passe sixième, elle ne comptera plus que trois qualifiés dont deux directement. Cela est donc dans l’intérêt de tous, mais avant tout des Monégasques, que l’ASM retourne le Philips Stadion ce mardi soir et accède aux barrages de la C1 où elle retrouverait l’Union saint-gilloise ou les Glasgow Rangers, défaits par les Belges (2-0) lors du match aller. Bref, la route jusqu’aux poules est semée de multiples embûches. À Monaco de les surmonter une à une.