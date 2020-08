Tuchel, 149 secondes de répit

Alors qu’il jouait son avenir sur le banc du PSG face à Bergame, Thomas Tuchel est devenu le deuxième entraîneur, le premier depuis 25 ans, à hisser le club de la capitale dans le dernier carré de la Ligue des champions. Une qualification obtenue dans des circonstances incroyables et qui permet à l’Allemand d’envisager son avenir autrement à Paname, en attendant la suite...

117

Un bilan comptable indécent, mais...

Le PSG a trouvé son but fondateur, Tuchel aussi

Par Mathieu Faure

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

149 secondes, à peine le temps de se faire la moitié du tube légendaire de Ménélik. C’est pourtant le laps de temps qui s’est écoulé entre le but de Marquinhos et celui de Choupo-Moting. 149 secondes qui ont changé le destin d’un quart de finale de Ligue des champions, mais aussi l’avenir de Thomas Tuchel sur le banc du PSG. L’Allemand serait-il toujours l’entraîneur du club de la capitale sans cette fin de match incroyable ? Sans doute pas malgré un quadruplé national. Encore sous contrat jusqu’en 2021 avec le PSG, Tuchel jouait gros à Lisbonne, quasiment sa tête, un an après l’échec inexplicable de Manchester United. À quoi pensait-il, sur sa glacière, à quelques minutes de la fin ? L’élimination lui a forcément traversé l’esprit., concède-t-il au micro de RMC Sport après la rencontre. Et puis il y a eu ce moment de grâce. Cette folie. Ce coup du destin, de chance., poursuit-il. Thomas Tuchel est donc le premier coach depuis Luis Fernandez à hisser le PSG dans le dernier carré de la C1 en attendant la suite.Cela fait-il de lui, de facto, l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du club ? Bizarrement, la place de l’Allemand au panthéon parisien est difficile à évaluer. Sur le papier, cela donne 102 matchs dirigés pour une moyenne de 2,44 points par match avec des chiffres affolants : 80 victoires, 9 nuls, 13 défaites, 293 buts inscrits, 97 encaissés. Mais il y a Manchester, il y a la finale de la Coupe de France 2019 face à Rennes, il y a la fin de saison dernière en roue libre, des éléments qui noircissent le tableau.Et puis il y a ce match contre Bergame. Cette fin de rencontre qui, dans 15 ans, sera toujours gravée dans le marbre comme l’un des moments clés de l’histoire du club. Un peu comme le coup de casque de Kombouaré contre le Real Madrid en 1993, ou bien ce PSG-Twente incandescent au Parc des Princes de 2008 ou encore ce but de Javier Pastore contre Chelsea dans les derniers instants du quart de finale aller de la C1 en 2014. Mais ces 149 secondes restent quand même au-dessus. Et elles ne peuvent pas être dissociées d’Eric Maxim Choupo-Moting, un choix de Tuchel. Un recrutement souvent moqué, décrié, hué, mais qui, aujourd’hui, prend un autre sens. Le Camerounais, véritable joueur de vestiaire, a rempli son rôle à la perfection., lâche simplement l’Allemand. Tuchel sauvé par son soldat le plus fidèle. Comme un symbole. Donc le résultat l’emporte sur le reste et notamment cette première heure de jeu poussive ? Pourtant, en se penchant sur les choix récents de l’ancien coach de Dortmund, il semble parfois difficile d’y trouver une certaine logique. Ainsi, comment expliquer que Leandro Paredes se retrouve titulaire au détriment de Marco Verratti en finale de Coupe de France contre Saint-Étienne pour finalement débuter sur le banc, trois semaines plus tard, alors que l’Italien est blessé et que le PSG débute avec trois milieux ? Tout simplement parce que l’Allemand avait son idée de jeu. Celle de gérer au mieux, avec le moins de casse possible, le pressing agressif de la Dea en début de rencontre.Après tout, son coaching de fin de match s’est avéré payant : Mbappé, Choupo-Moting, Paredes. Le reste appartient à l’histoire. Longtemps habitué à la, le PSG semble enfin tourner le dos à la fatalité. En 2018, dans un long entretien accordé à, Unai Emery s’était confié sur ce plafond de verre parisien et ce qu’il fallait pour franchir ce cap psychologique :(en 1991, but qui évite l’élimination en C1, le Barça gagne la coupe quelques mois plus tard, N.D.L.R.)Le destin de Thomas Tuchel a donc changé en 149 secondes mercredi soir. Reste à savoir si ce coup de pouce sonne pour le coach allemand comme un véritable renouveau dans la capitale ou juste comme un simple sursis.