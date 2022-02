Mbappé, un curriculum vital

Comme face à Rennes vendredi dernier et comme toujours depuis de nombreux mois, Kylian Mbappé a fait gagner le Paris Saint-Germain. Ce mardi soir, le champion du monde a encore attendu le temps additionnel pour marquer un but génial, punir le Real Madrid, le club qu'il pourrait rejoindre en fin de contrat l'été prochain, et confirmer qu'il fait actuellement partie des tout meilleurs.

Hors normes

Une histoire à écrire, une autre à terminer

Par Clément Gavard

La langue française est d'une grande richesse, mais cela ne semble pas suffire quand il s'agit d'écrire sur Kylian Mbappé. Ce sont les mêmes adjectifs qui reviennent semaine après semaine pour qualifier les prestations de l'attaquant parisien, et il va bientôt falloir en inventer de nouveaux pour ne pas tourner en rond. Exceptionnel, génial, rare, précieux, extraordinaire, unique, stratosphérique, sauveur, immense, phénoménal... ce n'est que le début d'une liste non exhaustive de mots que l'on peut associer au champion du monde. L'extra-terrestre parisien ne cesse d'impressionner, de repousser les limites et d'assumer son statut de superstar du ballon rond pour convaincre les derniers sceptiques. En parallèle de sa routine, celle qui consiste à porter le Paris Saint-Germain sur ses énormes épaules en Ligue 1, Mbappé a rappelé en mondovision qu'il faisait déjà partie de la classe des très grands, ce mardi soir, en terrassant le Real Madrid d'un bijou sensationnel au bout du temps additionnel.À l'heure qu'il est, le chef-d’œuvre de Kylian Mbappé a déjà fait le tour du monde. Mais au Parc des Princes, le temps s'est arrêté aux environs de 22h51 pour laisser le virtuose se faufiler entre Éder Militão et Lucas Vázquez pour peindre un nouveau tableau inestimable et crucifier le valeureux Thibaut Courtois., a décrit l'artiste au micro de Canal+ quelques minutes à peine après sa merveille.Aussi souverain devant les micros que sur un terrain, Mbappé a encore sauvé le PSG, ou plutôt fait respecter la physionomie d'un match dominé par son équipe et lors duquel il aurait pu faire trembler les filets plus tôt (7 tirs, 1 penalty provoqué) sans un excellent gardien madrilène. Surtout, l'international français a fait gonfler des statistiques ahurissantes pour un joueur seulement âgé de 23 ans, puisqu'il faut parfois le rappeler : 32 buts et 27 passes décisives en 54 matchs de Ligue des champions. Mieux encore ? 14 réalisations en 21 rencontres à élimination directe, soit les mêmes chiffres que le recordman Shevchenko au même âge., a posé son coéquipier Danilo Pereira après la rencontre.Une phrase tout sauf banale quand Lionel Messi fait partie de la même équipe. Le septuple Ballon d'or n'a pas livré une mauvaise copie , mais il n'a pas non plus eu le génie nécessaire pour rayonner dans un grand soir comme il l'a fait de très nombreuses fois dans la décennie précédente. Comme lors de France-Argentine un soir de juin 2018 ou au Camp Nou la saison dernière lorsque les deux étaient encore adversaires, Mbappé a volé la vedette à la légende argentine pour prendre toute la lumière qu'il mérite. Ce n'est pas une passation de pouvoir, c'est la confirmation que le Français va marquer l'histoire de son sport et faire partie des deux ou trois joueurs capables de régner sur la planète foot dans les dix prochaines années. Depuis son tir au but manqué contre la Suisse l'été dernier, le premier très gros couac de sa jeune carrière, Mbappé a tout assumé. Tout. Son envie de quitter le PSG en août, son opération de communication en septembre et son statut de taulier d'un PSG où Neymar ou Messi étaient destinés à lui faire un peu d'ombre.Face au Real Madrid, le club dans lequel il est annoncé avec insistance, alors que son contrat à Paris prendra fin en juin prochain, il aurait pu trembler des genoux ou avoir la tête ailleurs. Cela n'a pas été le cas., a-t-il balayé, toujours aussi lucide, après le match.L'attaquant parisien n'a pas besoin de passer un entretien d'embauche à Madrid dans trois semaines, mais il ne serait pas étonnant qu'il reçoive une ovation de la part du public madrilène avant même d'avoir enfilé le maillot. Son histoire avec le PSG n'est cependant pas terminée, il reste des buts et des esprits à marquer, une compétition reine à gagner pour la première fois, pour son club comme pour lui. Pour encore au moins quelques mois, le gamin de Bondy a bien mérité de gagner le titre de roi de Paris.