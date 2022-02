PSG-Real, le huitième de C1 le plus équilibré... en masse salariale

Si la masse salariale est le reflet du talent, alors #PSGRMA s'annonce comme le + équilibré / incertain des 8es #UCL Selon @SwissRamble en 2019/20 : 433 millions d’euros #PSGRMA vs 396 millions d’euros #RealMadrid, soit un coefficient de 1,09 comme #Benfica vs #Ajax #SportingCP vs #ManCity 6,65 pic.twitter.com/bSyCugQTfw — Observatoire du Sport Business (@Obs_Sport_Biz) February 14, 2022

NDS

Choc au sommet... des bilans comptables.S’il apparaît comme l’un des huitièmes de finale de Ligue des champions les plus indécis, le choc entre le PSG et le Real Madrid est également le match le plus serré... en matière de masse salariale. Selon L'Observatoire du sport business (agence spécialisée en marketing sportif), l’ensemble des salaires annuels parisiens s’élèverait à 433 millions d’euros alors que ceux des Madrilènes culmineraient à 396 millions d’euros. Soit un coefficient de 1,09 entre les deux chiffres.À son échelle, le huitième qui oppose Benfica à l’Ajax atteint le même coefficient d’inégalité de masse salariale. Le club lisboète enregistre une masse salariale annuelle de 90 millions d’euros là où le club néerlandais dépense 96 millions d’euros dans ce domaine. Dans ce calcul, le huitième de finale le plus déséquilibré est celui qui oppose le Sporting (63 millions d’euros) à Manchester City (419 millions d’euros). Lesposséderaient donc, si l'on en croit ces chiffres, une masse salariale 6,65 fois plus élevée que celle des Portugais.Masse salariale n’est pas synonyme de résultats en Coupe d'Europe, n’en déplaise aux supporters parisiens et