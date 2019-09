La diagonale du flou

Après un été chargé, le PSG effectue sa rentrée européenne mercredi soir, au Parc, face au Real Madrid, qui l’avait éliminé en huitièmes de finale en 2018. Avec quel objectif ? Aucun de défini. Et c’est très bien comme ça.

Paris S-G Real Madrid Groupe A Ligue des champions Diffusion sur

« Il y a la peur... »

L'inconnu, enfin

Par Maxime Brigand

D’abord, le flash : un début de mois de mars, en 2018, le PSG qui se fait dépiauter sur sa propre table par un Real tenant du titre et futur vainqueur de la Ligue des champions, le ciel qui tombe encore sur la tête d’un club qui demande sans cesse à son monde de «» et Arrigo Sacchi qui se poile sur un canapé. «, canarde, en direct à la télé italienne, le mage de Fusignano.» Clinique. Puis, les lapins : Unai Emery qui échoue pour la deuxième fois consécutive à faire sauter le stade des huitièmes de finale de C1 au PSG, Marco Verratti qui se fait expulser, Marquinhos et Thiago Silva qui se relaient dans les couloirs du Parc pour supplier Neymar de «» , histoire que «» , Nasser al-Khelaïfi qui ne sait plus quelle conclusion tirer. Enfin, les leçons de l’impact : bonne question. La Ligue des champions est de retour cette semaine, le PSG avec, et voilà que les ingrédients incontournables d’une rentréeQSI sont de nouveau sur la table : ces types pourraient affronter le Real, l’APOEL Nicosie ou Waterford United, on n'aurait qu’une envie. Et si, pour une fois, on se contentait de rien, du silence, de l’attente zéro ? Impossible avec ce PSG, évidemment. Pourtant, les Parisiens déboulent dans cette saison européenne à l’aveugle. Pire, il se raconte qu’ils ont «» . Quoi ? Oui, peur.La balle a été tirée par Leonardo en début de semaine, sur les antennes de RMC : «» Un "si" et un "peut-être" : confirmation que ce PSG ne sait pas vraiment où il s’avance et c’est sans doute la plus belle chose qui pouvait lui arriver. Au fond, peut-il en être autrement ? Non, car après plus d’un mois de compétition, le club parisien ne va ni bien ni mal. Il avance simplement dans sa saison, jongle entre les blessures des uns (Cavani, Kehrer, Draxler, Dagba et Mbappé sont forfaits pour la réception du Real) et les situations extra-sportives des autres, vit sa vie de leader naturel de Ligue 1, et ce, même s’il est déjà tombé une fois après cinq journées (à Rennes, 2-1, mi-août). Point. Alors, comment aborder ce retour aux affaires européennes ? Comme une étape, et Thomas Tuchel ne disait pas autre chose ce week-end après la difficile victoire contre Strasbourg (1-0) au Parc : «Fini les grandes annonces, place au. Tuchel a compris la leçon. Il a «» , surtout, ce qu’il est venu raconter mardi avant ce PSG-Real au milieu d’un gros nuage de poussière. Appris à quoi ? À se planter, ce que les Parisiens ont fait en grand la saison dernière face à Manchester United. «» , a alors soufflé le technicien allemand. Possible, mais à voir, tout le monde ayant appris à se méfier. Invité à s’exprimer après son coach, Marco Verratti, lui, a tenu à souligner autre chose : non, le PSG n’a pas grandi, il s’est (enfin) équilibré. «» Et à affronter une nouvelle saison où Leonardo a rapidement calmé les attentes. Pour la première fois depuis longtemps, le PSG arrive dans cette C1 sans certitude, plein d’agitations multiples, avec déjà une défaite au compteur, une MCN absente, un Icardi à l’état physique difficile à mesurer et tout ça face à un Real qui marche également sur des œufs et privé de plusieurs cadres. Leonardo n'a donc pas tort : l'heure est bien (encore) à la création d'une ambiance.