C'est le Mbappico

D’un côté, le PSG qui essaye à tout prix de le conserver. De l’autre, un peuple madrilène qui n’attend que lui. Ce soir à Madrid, les 60 000 paires d’yeux présentes au Bernabéu ne seront toutes rivées que sur Kylian Mbappé, qu'il soit à 100% ou diminué. Car dans les rues de Madrid, on le sait : les prochaines semaines, à commencer par ce match, seront décisives dans le futur du génie français, que l’on espère de blanc vêtu.

« Il sera comme un président, ici »

« S’il nous a tués au match précédent, c’est qu’il voulait nous donner un avant-goût de ce qu’on allait avoir avec lui. »

Ultimatum, amour de la France et maillots floqués Mbappé

« Madrid attend jusqu’à juin, après... Madrid n’aime pas attendre, je pense. Ils se rabattront sans doute sur Haaland. »

Par Alexandre Aflalo, à Madrid

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme souvent, en ce mercredi 9 mars, Madrid se réveille pour trouver, dans ses kiosques débordant de journaux fraîchement déballés, un visage et un nom familiers imprimés sur le papier. En une de, l'un des quotidiens madrilènes, il apparaît même seul, dans toute sa majesté. Les six lettres qui l'épellent valent déjà de l’or, et pourraient compter double, voire triple en cas d’exploit sur le terrain. Si c’est sous le maillot du Paris Saint-Germain qu’il évoluera à l’occasion de ce huitième de finale retour de la Ligue des champions , Kylian Mbappé sait qu’il a un rendez-vous tout particulier avec un public madrilène qui l’adule déjà., a admis Carlo Ancelotti mardi, en conférence de presse.Parmi les applaudissements attendus au Bernabéu, il y aura peut-être ceux de Carlos. À 31 ans, le bonhomme a fait le voyage depuis le Honduras pour assister au dernier entretien d’embauche du petit Kylian avec la Maison-Blanche., lâche-t-il dans un rire.Personne ne le contredira dans les environs. À quelques mètres de là, Abdul Nasir et ses potes campent devant la billetterie du club, qui dissémine les derniers billets pour le match., pose le jeune homme. Et si, comme à l’aller, KM7 crucifie le Real ?, poursuit Abdul Nasir.Rarement un joueur qui ne porte pas – encore ? – le maillot du Real Madrid aura autant fait parler en terres madrilènes. C’est que Mbappé, en plus de son histoire d’amour à peine dissimulée avec la Maison-Blanche, porte dans son football le même ADN, mélange de soif de victoire et de grandeur. Les deux sont, dit-on, destinés à se rencontrer, un jour., assure Alex, 31 ans, venu de Toronto avec son survêtement complet du Real pour sa première au Bernabéu.Pour le Canadien, pas de doute :À Madrid et plus largement en Espagne, où le brouhaha incessant assuré par les médias sportifs indique toujours le sens du vent, la venue de Mbappé au Real est un événement qui occupe les esprits non-stop depuis des mois. Et depuis peu, on s'accorde sur une chose : pour Mbappé, c’est cet été... ou jamais. Les nouvelles de l’offre mirobolante de prolongation provenant du PSG ont érodé la confiance de certains de voir le génie français s’installer au Bernabéu., estime Stéphane, Franco-Américain venu tout droit de Los Angeles dans l’espoir de choper un billet pour le match.Depuis le Honduras, Carlos a eu la même impression :Miguel, 33 ans, croisé à la sortie de la billetterie, abonde et surenchérit :En attendant que la décision la plus attendue de la décennie dans la planète foot soit prise et rendue publique, Kylian Mbappé est attendu à son pupitre favori : le terrain.C’est la troisième fois seulement de sa carrière que le champion du monde se produira sur la pelouse du Bernabéu. Du moins, s'il est suffisamment remis du coup reçu sur le pied gauche à l'entraînement. Autour de la cathédrale madrilène, si l’optimisme quant à sa venue est moins tranchant qu’il y a quelques mois, on espère toujours l’y voir plus souvent à partir de la saison prochaine, quand l’enceinte sera toute rénovée pour l’accueillir. Dans la boutique du club, où grouillent les fans et touristes venus en nombre, on nous assure que. À ce jour, et tant que le Français n’est pas un joueur du Real Madrid, la politique du club interdit purement et simplement cet achat. Pour combien de temps encore ?