On était à la fête du titre devant le Parc des Princes

Dès la 75e minute de PSG-Lens et pendant une petite heure après le match, les Ultras parisiens ont convié les supporters à fêter le dixième titre de champion de France de l’histoire du club au pied du virage Auteuil. Après des semaines des contestations, le public parisien a enfin retrouvé de la voix, des couleurs et de la ferveur. Une parenthèse enchantée dans une fin de saison un peu morose.

« Ce titre, on n'en n'est pas fiers »

Libérés, délivrés

Ce soir on fête le symbole du dixième titre. C’aurait été le troisième ou le quatrième, je ne suis pas sûr qu’il y aurait eu une telle fête.

« Paris, c'est nous »

Dans les voix qui s’enraillaient au son de chants oubliés depuis quatre matchs, on ressentait tout le plaisir d’à nouveau donner de la voix ensemble. Ne serait-ce, finalement, que d’avoir quelque chose à célébrer. Le Collectif Ultras Paris avait donné rendez-vous au peuple parisien au pied du virage Auteuil à la fin de ce PSG-Lens (1-1) pour des festivités auxquelles les joueurs n’étaient pas vraiment conviés . Hors du stade, au rythme des chants et des feux d'artifice, entre amoureux d’un club qui les a déçus mais dont ils avaient quand même envie d’applaudir un accomplissement fort dans son histoire : la conquête du dixième titre de champion de France. «, lâche Enzo, 22 ans, entouré d’une bande de potes qui bondissent sans discontinuer, sans doute pour évacuer les fourmis dans les jambes.Malgré le paradoxe, parler d’un moment de malheur durant la célébration d’un dixième titre de champion de France résume assez bien la situation actuelle du PSG . «, tranche Erwan*, 22 ans.» Autour du noyau dur des Ultras parisiens, dont un petit groupe encagoulé craque les fumis rouge et bleu à la chaîne, des centaines de supporters se sont amassés avant même le coup de sifflet final pour commencer à chanter. Certains auront raté le but de l’égalisation de Corentin Jean, côté lensois. Peu importe, le spectacle en dehors du stade surpasse celui sur le terrain. «, expire Yannick, la cinquantaine, maillot floqué Cabaye sur le dos et écharpe du CUP en bandana sur une tignasse grisonnante.Dans la foule, on voit effectivement beaucoup d’enfants montés sur les épaules de leurs parents, ou agrippés à leurs mains alors qu’ils regardent les grands hurler à la gloire de leur équipe avec un peu de peur dans les yeux. Fabian, 5 ans, a quand même bravé les éléments pour grimper sur des barrières et poser ses mains sur le grand drapeau de la K-Soce team, sous l’œil prudent de papa. «, sourit Florian, le paternel.» En hauteur, le capo du CUP enchaîne les plus grands tubes du virage Auteuil devant une foule compacte, mais heureuse. «, avoue Chaz, qui dénote au milieu de la foule avec son petit caméscope Sony.Contrairement à une soirée de mars 2020 après un match contre le Borussia Dortmund, les joueurs ne sont effectivement pas venus au balcon pour participer à la fête. Qu'à cela ne tienne. Il est un peu plus de 23h30 passées quand le mégaphone annonce le dernier chant. La foule se disperse gentiment, le pas léger, laissant derrière elle des cadavres de fumigènes et sans oublier d'entonner unen partant. «, conte Christophe, 47 ans et supporter depuis son adolescence.Un débat pour une autre fois, peut-être. Parmi les derniers à quitter la place, on retrouve Bertrand*, ultra depuis 2002 et qui maniait le gigantesque drapeau de la K-Soce team, qui a rapidement eu envie de remettre l'église au milieu du village. «, tranche-t-il.Après cette parenthèse enchantée et cette belle communion, les Ultras se sont sans doute réveillés ce matin avec les mêmes revendications, toujours face au même mutisme du PSG. Ce titre acquis et brièvement fêté, reste une lourde page à tourner dans le projet QSI. «, espère Florian, qui tient toujours son petit Fabian près de lui.