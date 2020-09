Thauvin, nouveau millésime

Ouf, Florian Thauvin n'est pas fini pour le football ! Après quinze mois passés dans un tunnel, le champion du monde a fêté son vrai retour sur les terrains avec une prestation XXL contre Brest il y a quinze jours. À moins d'un an de l'Euro, le joueur de 27 ans a envie de s'éclater et compte rattraper le temps perdu avec l'OM cette saison. Le PSG est prévenu.

7

Vidéo

Thauvin d'honneur

Paris sur l'avenir

Par Clément Gavard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La renaissance a commencé à Brest par un geste de classe et un sourire de soulagement. Il y a quinze jours, à l'occasion de la première sortie de l'OM cette saison en Ligue 1 , Florian Thauvin a fêté son grand retour avec sa spéciale après vingt minutes de jeu : une frappe enroulée du gauche pour nettoyer la lucarne de Larsonneur et permettre aux visiteurs d'ouvrir leur compteur en 2020-2021. Vingt minutes, c'est aussi le triste temps de jeu gratté par le champion du monde la saison dernière. C'est simple, l'attaquant s'était contenté de deux petites apparitions : une en septembre contre Saint-Étienne avant de se faire enfin opérer de la cheville, et une autre en mars face à Amiens , juste avant que la crise sanitaire ne pointe le bout de son nez et ne mette fin au championnat., admettait Thauvin fin août devant la presse.Sur la pelouse du stade Francis-Le Blé, Thauvin a balayé les doutes en rappelant une chose : il reste un super joueur de foot.Depuis son arrivée sur le banc marseillais, André Villas-Boas n'a jamais cessé de répéter que son équipe avait besoin d'un Florian Thauvin. Pour la première fois de son mandat, le technicien portugais a donc pu faire commencer l'ailier de 27 ans, qui n'avait plus été titulaire sous le maillot phocéen depuis le 24 mai 2019, soit plus de quinze mois. Au bout du tunnel, Villas-Boas était encore là pour distiller quelques compliments avant son retour :Bingo, c'est exactement ce qu'a fait Thauvin à Brest. Au-delà de son joli but, le numéro 26 a aussi offert deux caviars avec son pied gauche de velours à Duje Ćaleta-Car, auteur d'un doublé. Mieux, il ne s'est pas contenté de faire gonfler ses statistiques à l'OM (79 pions, 54 passes décisives), mais il a aussi livré une prestation exemplaire et encourageante sur le terrain. Aligné à droite au départ, Thauvin a filé à gauche après l'entrée de Marley Aké, avant de finir la rencontre à la pointe de l'attaque pour épauler Valère Germain. Dans tous les cas, l'attaquant s'est montré très disponible, privilégiant toujours le jeu collectif avec une ou deux touches de balle maximum et multipliant les efforts défensifs.Au sortir de ce match XXL, Thauvin n'a pas eu besoin d'enlever son masque pour que l'on devine son large sourire derrière le bout de tissu., s'est-il réjoui après avoir joué l'intégralité de la rencontre.Non, Thauvin n'est pas fini pour le foot comme certains bruits de couloir pouvaient le laisser entendre quand le joueur avait toutes les peines du monde à mettre ses pépins physiques derrière lui. Au cœur d'un mercato très calme, le vice-champion de France peut même considérer qu'il tient là sa meilleure recrue., a confirmé Dimitri Payet, absent à Francis-Le Blé, en conférence de presse ce vendredi.Ce retour fracassant s'est rapidement accompagné des traditionnelles interrogations sur l'avenir d'un joueur dont le contrat prendra fin en juin 2021. Courtisé par quelques clubs, dont l'Atalanta selon Sky Italia, Thauvin a bien l'intention de poursuivre sa rédemption à l'OM cette saison., a-t-il éludé après avoir été interrogé sur sa situation personnelle.Une philosophie louable, surtout après quinze mois passés dans le noir, mais qui pourrait entraîner un dilemme chez les dirigeants marseillais : en cas de non-prolongation de FloTov, faut-il le vendre dès cet été (voire cet hiver) ou accepter de le laisser filer gratuitement ? Cette question pourrait bien se transformer en feuilleton.En attendant, le terrain prime et les regards seront forcément tournés vers Thauvin ce dimanche soir, au Parc des Princes, quand l'OM tentera de mettre fin à sa série noire contre le rival., s'est réjoui Villas-Boas face à la presse.Face à une défense expérimentale et un PSG amoindri, Thauvin aura une nouvelle carte à jouer. L'attaquant de 27 ans a déjà montré qu'il était capable de briller dans un Classique, il est même le dernier à avoir vraiment fait trembler le club de la capitale lors d'une affiche entre l'OM et le PSG. En octobre 2017, Thauvin avait fait chavirer le Vélodrome après un centre de Clinton N'Jie, avant la climatisation d'Edinson Cavani dans le temps additionnel. Les deux derniers cités ne sont plus là, mais le champion du monde, lui, est prêt à briller.