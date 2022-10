PSG-OM : Faites votre jeu

Disputé dans un contexte extrasportif particulièrement fourni, en particulier côté parisien, ce Classique promet également beaucoup sur le terrain. En grande forme depuis le début de la saison, les deux équipes abordent la rencontre posées sur le podium et regardent vers le haut. Attention, soirée qui pourrait bien s'avérer un tournant aussi bien dans la capitale que sur le Vieux-Port.

Hype-moi si tu peux

Attention, tournant

Par Tom Binet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une nouvelle fois interrogé sur l'actualité du Paris Saint-Germain loin du terrain, notamment autour de Kylian Mbappé, Christophe Galtier avait un message à faire passer vendredi, à 48 heures du Classique : parlons foot. D'autant que ce duel au sommet ne manque pas de croustillant sur le pré."Il me tarde de voir ce match-là, comme il me tarde de voir le match face à Lyon" » , lançait encore Galtier. Alors, place au jeu.Rarement ces dernières saisons, cet affrontement entre un club de la capitale surpuissant et des Phocéens vainqueurs une seule fois depuis 2011 aura été aussi alléchant sur le papier. Et si Lorient – ou Ajaccio, c'est au choix – nous ont privés sur le fil d'un choc entre les deux patrons du classement, ce Classique ne manque pas de sel. Surtout, l'OM, régulièrement frileux au moment de venir visiter la capitale ces dernières saisons, semble avoir de très beaux arguments à proposer. Et ne comptez par sur Igor Tudor, Alexis Sánchez et compagnie pour venir jouer les faire-valoir., tentait de tempérer un Pau Lopez peu concerné par la vie des Rouge et Bleu, vendredi.Vainqueur de ses deux derniers matchs de Ligue des champions avec la manière, Marseille se sait à quelques heures d'un potentiel très gros coup. Reste à savoir si Paris aura le malheur de se saborder façon Sporting. Au Camp des Loges, Christophe Galtier n'a pas caché que les nombreuses absences en défense (Kimpembe et Ramos manqueront à l'appel) pourraient l'amener à revoir ses plans., a-t-il reconnu.Rares sont les formations de Ligue 1 à pouvoir se targuer d'instiller autant de doutes dans la tête d'un entraîneur parisien ces derniers temps, pendant que Tudor,, affirmait sa volonté de poursuivre avec des principes de jeu désormais bien ancrés sur la Canebière.Surtout, tout le monde le sait dans les deux camps : l'issue du match pourrait avoir de lourdes conséquences pour la suite. Et pas seulement à court terme, pour savoir si Paris reléguera son adversaire à six longueurs ou si les frères ennemis se regarderont dans les yeux sur les coups de 22h30. Le résultat peut en effet conditionner la suite. Après de bons débuts de saison chacun de leur côté malgré quelques turbulences, Paris et Marseille se retrouvent tous deux en quête d'une confirmation de la voie dans laquelle ils se sont engagés.Alors que le Mondial pointe déjà le bout de son nez, ce rendez-vous majeur en championnat avant un mois et demi d'interruption pèse lourd., a dédramatisé Tudor, interrogé sur la possibilité de voir son OM bousculer les champions de France jusqu'au bout dans la course au titre.Nul doute que cela se prolongerait encore un moment en cas de victoire sur une pelouse du Parc des Princes où les Phocéens ont grapillé leur seul succès sur les 25 derniers Classiques, voilà deux ans. Un tel scénario, loin d'être inenvisageable au vu des dynamiques des deux équipes, priverait peut-être les Parisiens d'un hiver au chaud après la Coupe du monde. Un tournoi qui ne mobilisera pas les forces des deux équipes à parts égales. Attention, voilà un duel que les deux clubs pourraient voir comme un tournant au moment de regarder par-dessus leur épaule dans quelques semaines.