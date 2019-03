PSG - OM : 100€ offerts EN CASH pour parier + 100€ en trouvant un buteur

A l'occasion du Classico de dimanche, ParionsSport propose une promotion spéciale avec jusqu'à 100€ à gagner en trouvant un buteur du match. En plus, le site vous offre 100€ remboursés en CASH sur votre 1er pari pour miser sereinement sur le match

2

100€ à gagner en trouvant un buteur

Si votre pari est gagnant, ParionsSport vous offre

Comment participer à ce Challenge Buteurs sur le Classico ?

100€ remboursés en CASH sur votre 1er pari

Comment obtenir le bonus maximum de 100€

Vous pouvez alors retirer vos 100€ sur votre compte bancaire ou les rejouer !

Attention

Sur quoi miser votre Bonus pour ce Classico ?

Profitez de 100€ de remboursement EN CASH chez ParionSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ de remboursement EN CASH chez ParionSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

propose une promo spéciale buteur sur lede ce dimanche soir.Pour remporter jusqu'à 100€, il suffit d'effectuer 1 pari gagnant sur les types de paris suivant du match : "Buteur", "1er Buteur" ou "Buteur et son équipe gagne".- 15€ en pari gratuit si c'est un attaquant qui marque- 30€ en pari gratuit si c'est un milieu de terrain qui marque- 50€ en pari gratuit si c'est un défenseur qui marque- 100€ en pari gratuit si c'est un gardien qui marque- Si ce n'est pas déjà fait,- Vous bénéficiez d'un bonus de bienvenue de 100€ en CASH (voir plus bas)- Validez votre participation à la promo- Choisissez bien vos buteurs !N.B :- les paris peuvent être pris en pré-match ou en direct, avec 20€ de mise minimum, que ce soit en simple ou en combiné (sur n'importe quelle cote)- si plusieurs prises de jeu sont réalisées sur le même joueur, le pari gratuit ne sera attribué qu'une seule fois.Leest de(80% de la mise remboursée) !ParionsSport En Ligne est d'ailleurs l'un des seuls sites à vous offrir un bonus en argent réel.- Misez 125€ sur votre 1er pari (par exemple sur un buteur du Classico)- Si votre pari est perdant, vous êtes remboursé de 100€ EN CASH- N'oubliez pas de valider votre compte joueur en envoyant une photocopie de votre pièce d'identité et votre RIB (indispensable pour pouvoir retirer les gains)- Faites votre premier pari en 15 jours maximum après votre inscriptionVous pouvez utiliser votre 1er pari remboursé :- sur un buteur du match (pour participer à la Promo Buteurs).- sur un autre pari du Classico- et même sur n'importe quel autre événement sportif.Voici 2 exemples de paris buteurs sur le match- Vous avez le droit à un remboursement de 150€ EN ARGENT RÉEL sur vos 2 premiers paris (80% de vos mises vous sont remboursées)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€- Vous avez le droit à un remboursement de 150€ EN ARGENT RÉEL sur vos 2 premiers paris (80% de vos mises vous sont remboursées)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€