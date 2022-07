PSG-Nantes : Rendez-vous au premier virage

L'élite du football français reprend ses droit ce dimanche soir, à Tel-Aviv, en Israël, pour un Trophée des champions qui oppose le Paris Saint-Germain, qui a fait sa révolution cet été, au FC Nantes, qui a peu bougé. Un match en guise de grande répétition générale à une semaine du retour de la Ligue 1 et, mine de rien, une ligne à ajouter au palmarès des deux équipes.

Paris S-G Nantes Trophée des champions Diffusion sur

« Évidemment, quand vous êtes l'entraîneur du PSG, vous avez plus de pression qu'ailleurs. »

Les automatismes face à la nouveauté

Le coup d'envoi de la saison 2022-2023 de l'élite du football français va donc être donné à plus de 4500 kilomètres de la capitale hexagonale, sur un autre continent, au Bloomfield Stadium de Tel Aviv, ce dimanche. Ce n'est pas nouveau, c'était déjà le cas un an plus tôt , et le Trophée des champions est même délocalisé loin du pays depuis 2009, à l'exception de l'édition 2020, jouée à Lens en raison de la Covid-19, mais cela ne doit pas empêcher de répéter que cette stratégie mercantile est désespérante. Reste que cette Supercoupe à la française a trouvé sa place dans le calendrier depuis près de trente ans. Ce n'est pas la breloque la plus convoitée par les clubs ni le match le plus attendu par les supporters, mais c'est une petite ligne à écrire dans un palmarès., assurait même Antoine Kombouaré, le boss des Canaris, sur le site internet du FCN en milieu de semaine.Pas une rencontre pour du beurre pour Nantes ni même pour Paris, dont le nouvel entraîneur Christophe Galtier a rappelé le tout récent credo à la veille de la partie :Le FC Nantes l'a de son côté remporté à deux reprises, en 1999 et en 2001, depuis la création de ce rendez-vous estival, et va retrouver le parfum du Trophée des champions dans la peau de l'outsider. Rien n'a pourtant beaucoup bougé dans la Maison Jaune depuis l'ivresse du sacre en Coupe de France, en mai dernier, face à l'OGC Nice de... Galtier., a souri le coach du PSG.La recette qui a permis aux Canaris de signer leur meilleure saison depuis une éternité lors du précédent exercice. Celle-ci ne devrait pas être trop différente en Israël. Le technicien nantais devrait se présenter avec sa traditionnelle défense à cinq, avec l'axe Castelletto-Girotto-Pallois, et une équipe habituée à jouer ensemble. Moussa Sissoko et Evann Guessand, les deux premiers renforts, vont faire leurs grands débuts ; Ludovic Blas, Alban Lafont et Moses Simon, eux, n'ont toujours pas quitté le navire.Le paquebot parisien s'est lui refait une beauté pendant l'intersaison, et ce test sera l'occasion de constater les éventuels premiers effets de la révolution enclenchée. En coulisses, d'abord, avec la présence de deux des trois recrues à Tel Aviv (Vitinha et Nordi Mukiele sont dans le groupe, pas Ekitike, resté à Paris) ; puis sur le terrain, où Galtier s'efforce à travailler un schéma tout nouveau pour lui et son effectif, le 3-4-1-2, qui sera orphelin de Kylian Mbappé, suspendu, mais pas de Lionel Messi et Neymar. Après une tournée marketing au Japon où les stars parisiennes n'auront pas eu une adversité très redoutable (Kawasaki Frontale, Urawa Reds et Gamba Osaka), c'est un retour aux affaires nationales pour le Paris Saint-Germain. Ce sera aussi l'heure des premiers jugements, des avis tranchants, de la culture de l'instant, et dans cette optique, une défaite du champion de France contre Nantes ne passerait pas., n'a pas caché Galtier.Même pour un trophée sans grand prestige, on en revient toujours à la même rengaine : seule la victoire est belle. Pour Nantes comme pour le PSG, ce sera l'objectif premier, le style passant après et le mercato étant encore loin d'être terminé. Il s'agit d'un beau défi pour les Canaris et d'une routine pour Paris, qui a laissé échapper son premier Trophée des champions en huit ans l'été dernier contre le LOSC (10 succès en tout, club le plus titré en TDC). Puis, le football français pourra enfin rentrer au pays.

Par Clément Gavard