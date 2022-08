Icardi, roulez boulet

Mauro Icardi ne sera pas de la partie pour le premier match de la saison du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, ce samedi soir face à Montpellier. Cette semaine, Christophe Galtier a annoncé que l'attaquant argentin avait rejoint « le groupe des sessions de l'après-midi » , une appellation polie du loft parisien, et lui a conseillé publiquement de trouver un nouveau point de chute. Une évidence après deux années pendant lesquelles son histoire avec Wanda Nara, son épouse et agent, a relégué au second plan la sienne avec le PSG.

« Il continue de faire partie du club pendant deux ans. Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d'argent et ce n'est pas le cas. »



Entre Paris et Icardi, le divorce est consommé

Par Clément Gavard

Dans une dizaine d'années voire un peu moins, il n'est pas impossible que le nom de Mauro Icardi fasse partie des grands oubliés quand il s'agira de se rappeler des anciens effectifs du PSG, à l'occasion d'un quiz ou bien d'une soirée entre copains. Le mariage entre les deux faisait pourtant saliver les fans du club de la capitale, convaincus de tenir un goleador, un vrai, capable d'enfiler les pions comme des perles au cours d'une même saison. Sur ce point, ils n'avaient pas tort. Au moment de débarquer au Paris Saint-Germain en prêt à l'été 2019, Icardi, 26 ans, traîne une réputation de tête brûlée, mais il est surtout un renard des surfaces redoutable. Sous le maillot de l'Inter, il pèse quand même 124 buts (et 29 passes décisives) en 219 apparitions. C'est prometteur, très prometteur, et sa première saison dans l'Hexagone, plutôt très correcte jusqu'à l'interruption des championnats à cause de la Covid-19 (20 buts, 4 offrandes), pousse même le PSG à faire de lui le cinquième transfert le plus cher de l'histoire du club en déboursant les 50 millions d'euros demandés par les dirigeants(il est passé sixième depuis l'arrivée d'Achraf Hakimi). Puis, la lumière s'est éteinte, le foot passant au second plan dans la relation entre Icardi et Paris. Aujourd'hui, il n'est même pas question de lui trouver une place dans le nouveau système mis en place par Christophe Galtier ou de réfléchir à une potentielle association avec les trois stars offensives. Le PSG souhaite simplement s'en débarrasser. Au plus vite.Pour retrouver la trace d'un but de Mauro Icardi en match officiel, il faut remonter à une période pendant laquelle la canicule n'était pas du tout d'actualité. C'était un soir de décembre, entre un penalty transformé contre Feignies-Aulnoye en Coupe de France et Noël, dans le froid de canard du Moustoir, où l'Argentin avait éteint l'enthousiasme des Bretons en reprenant un centre de Hakimi d'une tête croisée, permettant au PSG d'arracher le point du nul dans le temps additionnel. Depuis, Icardi n'a plus fait trembler les filets ni même les défenses adverses, se contentant d'errer sur la pelouse et de briller par son très faible nombre de ballons touchés quand il n'est pas blessé. Voilà un bon résumé de ces deux dernières années, davantage rythmées par son feuilleton amoureux avec Wanda Nara, son épouse et conseillère, que par ses performances sur le terrain (5 buts en 30 apparitions la saison passée, 1300 minutes de jeu). L'arrivée d'un nouvel entraîneur peut parfois rebattre les cartes, celle de Christophe Galtier sur le banc du PSG n'a rien changé. Comme Luis Campos, qui aimerait trouver une porte de sortie à Icardi, le technicien ne compte plus sur l'attaquant, qui posait pourtant tout sourire avec le Trophée des champions le mois dernier, à Tel-Aviv, après avoir passé la rencontre sur le banc.À deux jours de la réception de Montpellier en Ligue 1, le coach parisien a officialisé le "transfert" du buteur dans le loft composé de Julian Draxler, Ander Herrera, Rafinha, Layvin Kurzawa ou encore Idrissa Gueye, entre autres., a-t-il confirmé en conférence de presse.Une manière polie de lui montrer la sortie. Seulement, les clubs pouvant prétendre à s'offrir un joueur sous contrat jusqu'en 2024, dont le salaire est estimé à 800 000 euros mensuel brut, ne sont pas nombreux. Récemment, la chaîne de télévision argentine TyC Sport a évoqué la possibilité de voir Icardi rebondir en prêt à Manchester United ou Galatasaray. Mais le mercato ferme ses portes dans moins de trois semaines et le clan de l'Argentin devra faire des concessions. Wanda Nara, elle, a profité de la mise au point de Galtier pour envoyer un message clair au PSG lors d'une intervention face à Maite Penori, une présentatrice télé argentine :Ce n'est jamais simple, un divorce.