PSG : Mbappé en pointe, Neymar absent

183

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On fait avec les moyens du bord.En l'absence de Neymar , Cavani et Meunier, les options étaient réduites pour Thomas Tuchel au moment de coucher sur papier sa composition d'équipe. Et à Old Trafford, le PSG devrait évoluer en 4-2-3-1, avec Draxler en meneur, entouré de Dani Alves et Di María, et Mbappé en pointe. Marquihos et Verratti occuperont le milieu, tandis que Bernat, Kimpembe, Thiago Silva et Kehrer tiendront la ligne défensive.Qui a peur des diables rouges ?Buffon - Kehrer, Thiago Silva , Kimpembe, Bernat - Marquinhos , Verratti - Dani Alves , Draxler, Di María - Mbappé.