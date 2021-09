Plus qu'une revanche

Face à Manchester City, le Paris Saint-Germain connaîtra ce mardi soir son premier grand défi de la saison. Un poncif qui ne doit pas cacher une vérité propre au PSG, d’autant plus cette saison : contre une équipe ultra accomplie collectivement, ce match sera surtout l’occasion de prouver que ce Paris-là est prêt à prendre corps, et n’est pas qu’un amas d’individualités.

Paris face à son grand frère

La première pierre

Par Alexandre Aflalo

Au Paris Saint-Germain, les saisons se suivent et se ressemblent un peu. Chaque année, toujours aux mêmes moments, on retrouve sauf petites exceptions les mêmes événements marquants, les mêmes triomphes et les mêmes doutes. Dans le planning suivi religieusement par les Rouge et Bleu donc, la fin septembre correspond peu ou prou au premier choc en phase de groupes de Ligue des champions. Lene bouge quasiment jamais : Paris et ses ambitions de grandeur face à une équipe déjà géante, sur le terrain ou dans les livres d’histoire, et une occasion de montrer aux yeux de l’Europe que le PSG n’est pas bon qu’à rouler sur la Ligue 1. Un rendez-vous auquel, depuis dix ans, Paris a souvent répondu présent avec de belles victoires face à Barcelone (3-2, le 30 septembre 2014), au Real Madrid (3-0, 18 septembre 2019) ou devant le Bayern de Carlo Ancelotti (3-0, 27 septembre 2017). Point commun de tous ces matchs : ils ont eu lieu au Parc des Princes, forteresse quasi imprenable en phase de poules de Ligue des champions depuis l’arrivée des Qataris, que seuls Liverpool (en 2018) et Manchester United (en 2020) sont parvenus à fissurer.C’est d’un côté avec cette absolue certitude qu’il est plus fort sur ses terres et de l’autre avec ses expériences mitigées face aux clubs anglais que Paris aborde son premier immense choc européen de la saison, ce mardi soir au Parc des Princes. Face à un Manchester City qu’il retrouve après une demi-finale à sens unique la saison passée (2-1, 2-0), le PSG se trouve déjà - même si personne ne le dira à haute voix - à un vrai tournant de sa saison. Car avec son mercato six étoiles, Paris est attendu plus que toute autre équipe, et aucune défaite, peu importe que l'adversaire soit le vice-champion d’Europe en titre, ne saurait être tolérée., tentait de tempérer Ander Herrera en conférence de presse, ce lundi.Un défi de taille, en effet, pour Paris : Manchester City est sans doute ce qui se rapproche le plus du PSG en matière de modèle, à la différence près qu’avec Pep Guardiola à sa barre,aux yeux de Mauricio Pochettino, lesont atteint une plénitude en matière de tactique et un projet de jeu que Paris peine chaque saison à atteindre malgré les noms qu’il couche sur la feuille de match. Lesl’ont encore prouvé ce week-end en dominant Chelsea (0-1) au terme d’un match époustouflant collectivement., reconnaît d'ailleurs Pochettino.Avec Messi et Verratti sur le retour, Paris pourrait compter, pour la première fois de la saison, sur son armada au grand complet (allez, à l'exception de Ramos). Ce match contre Manchester City serait donc, officieusement, la première pierre dans la construction de l’immense projet footballistique attendu à Paris, où l’alliance des moyens colossaux et d’un projet de jeu clair et efficace n’est pas toujours évidente., juge Ander Herrera.Des justifications qui tiennent encore, mais qui s’effriteront vite : à Paris plus qu’ailleurs, les attentes sont extrêmement élevées en matière de jeu et de résultat, d’autant plus cette saison, et si jusqu’ici le bilan comptable est immaculé (à l’exception du nul à Bruges), le contenu, lui, laisse toujours un peu à désirer. Le temps laissé à cette équipe pour faire l’unanimité est compté, et un match référence contre City lui donnerait un précieux crédit. La saison passée contre Manchester City, le contenu avait été brillant pendant une heure, avant de totalement se déliter sur les 120 minutes suivantes., prévient Herrera.Paris a montré qu’il en était capable. Après les mots, place aux actes.