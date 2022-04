Le PSG champion de France après un nul contre Lens

Rejoint à la dernière minute par le RC Lens, pourtant à 10, le PSG concède un nul qui ne valide pas moins l'obtention de son dixième titre de champion de France. Une drôle de fin de match pour une drôle de saison et un drôle de titre, même si celui-ci compte un peu plus que les autres.

23 avril, Paris aligne enfin son équipe type

Le boulet de canon de Leo Messi va peut-être permettre au @PSG_inside d'être sacré champion dès ce soir !Le but du PSG est dispo gratuitement en vidéo par ici https://t.co/aJmFVVDaif#PSGRCL 1-0 pic.twitter.com/MDwsRFpb52 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) April 23, 2022

Un banger de Messi, des ultras qui tiennent parole et une fin qui fait tache

PSG (3-4-3) : Navas - Marquinhos, Ramos, Kimpembe - Hakimi (Di María, 75e), Verratti, Gueye (Danilo, 81e), Nuno Mendes - Neymar, Mbappé, Messi. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



RC Lens (3-4-3) : Leca - Wooh, Danso, Gradit - Clauss (Machado, 73e), Fofana, Doucouré, Frankowski (Jean, 82e) - Pereira da Costa (Ganago, 73e), Kalimuendo (Haïdara, 61e), Sotoca (Said, 82e). Entraîneur : Franck Haise.

Pas grand-chose n'aurait pu mieux symboliser la saison du champion de France qu'est le Paris Saint-Germain. Un match timidement dominé, un but d'avance fragile et un but égalisateur en toute fin de match inscrit par une équipe en infériorité numérique, alors qu'une partie des ultras parisiens avait déserté les tribunes pour faire la fête dans son coin. Au coup de sifflet final de ce match face à Lens (1-1), la joie toute contenue des joueurs et des supporters du PSG résumait bien la situation : ce titre acquis au terme d'une drôle de saison sera célébré dans le feutré, en attendant le retour de jours plus joyeux.Mieux vaut tard que jamais. Au coup d'envoi, Paris aligne pour la première fois de la saison l'équipe « type » que son mercato laissait envisager : avec Ramos dans une défense à trois, Hakimi et Mendes en piston, Verratti au milieu et la « MNM » devant. Passée une petite frayeur avec une frappe lourde de Fofana, juste au-dessus (7), Paris pose doucement sa patte sur la rencontre. La perspective de lane défrise pas le jeu d'un PSG qui s'applique sans se précipiter. Ce qui laisse aux Lensois le loisir d'appliquer sérieusement leur pressing et de profiter du moindre espace.Quand ils le décident pourtant, les Parisiens savent faire grimper le rythme cardiaque du match. Une accélération de Mbappé (23), une frappe trop appuyée de Neymar, seul face à Leca après un bon travail de Messi (24), puis un lob raté de Hakimi après une accélération meurtrière (26) réveillent coup sur coup la défense sang et or. La machine est lancée : Messi fait s'échauffer Leca sur une frappe du droit cadrée (31), puis Mbappé ne convertit pas, par deux fois, de bons services de Neymar (32, 39). En face, Kalimuendo (33) puis Clauss (39) sollicitent Navas, pas inquiété pour autant. À la pause, le nul suffit à Paris pour tenir son dixième Hexagoal.Face à une organisation lensoise toujours aussi sérieuse au retour des vestiaires, Paris ruse pour tenter d'ouvrir la marque : alors que Clauss s'inquiète d'un Neymar qu'il a mis au sol, Verratti et Mbappé jouent rapidement le coup franc, mais le Français bute sur Leca puis sur Wooh (53). Une nouvelle faute sur le Brésilien donne lieu à l'exclusion de Danso, puis une belle occasion à Messi de faire trembler le Parc sur un coup franc bien détourné par Leca (59).À dix, Lens se regroupe devant sa surface. Nuno Mendes (63) puis Sergio Ramos (66) visent juste à côté du but de Jean-Louis Leca. Pas Leo Messi. Idéalement servi à l'entrée de la surface, seul, par Neymar, l'Argentin envoie un missile dans la lucarne du portier corse. Le Parc, qui n'a pas eu l'habitude de s'extasier pour laen Ligue 1, explose. Les ultras, eux, comme convenu , quittent doucement pour certains la tribune Auteuil pour fêter le titre de leur côté. Côté terrain, la fin de match réserve une bien mauvaise surprise aux Parisiens, dont la fête est un peu gâchée par Corentin Jean, à la réception d'un très bon service de Machado qui prend la défense rouge et bleu à revers. Kylian Mbappé manque la balle de match dans le, après une belle remise de Neymar (90+2). L'essentiel reste assuré : à quatre matchs du baisser de rideau, Paris est déjà champion de France, même sans éclat.