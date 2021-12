PSG, le mauvais cru 2021

En 2021, le PSG a laissé le titre de Ligue 1 au LOSC. Avant d'être en pole position à mi-saison pour récupérer l'Hexagoal. Mais cette avance au classement des Parisiens ne peut pas faire oublier les difficultés dans le jeu et l'absence de projet de jeu de Mauricio Pochettino à l'image de ce match nul à Lorient (1-1).

Le classement qui cache la forêt

Une adaptation difficile

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il existe bien sur cette Terre une personne qui n’avait pas encore vu le Paris Saint-Germain jouer au football cette saison avant ce déplacement à Lorient. Sympa, le PSG a alors voulu donner à cette personne un résumé de son année 2021 qui s’est achevée au Moustoir. Dans ce match nul contre Lorient (1-1) , il y avait effectivement tout ce qui a été aperçu avec Mauricio Pochettino depuis son arrivée sur le banc parisien en janvier. Soit des joueurs qui marchent et qui semblent avoir la tête ailleurs, un projet de jeu inexistant, une défense à l’agonie à la moindre attaque adverse et qui est sauvée par son portier, un milieu incapable de produire du jeu en l’absence de Marco Verratti, Mauro Icardi qui erre sur la pelouse, Achraf Hakimi qui enchaîne les appels sur son côté, mais qui se fait raccrocher au nez par Messi et Di María qui ont visiblement bloqué son numéro et une incapacité à se montrer dangereux offensivement en l’absence de Kylian Mbappé.Mais aussi un PSG qui refuse de s’incliner et qui va inscrire un but dans les dernières secondes. Résultat, Lorient, comme beaucoup d’équipes avant lui, termine la rencontre avec des regrets puisque ce PSG ne fait plus peur à personne. Pas même à une formation qui pointe à la 19au classement, qui sort d’un 4-1 contre Metz et qui n’a plus remporté une rencontre depuis le 22 septembre. Buteur ce mercredi soir, Thomas Monconduit en est la preuve :Ou comment résumer l’année 2021 du PSG en trois phrases.Cette fois-ci, Mauricio Pochettino n’a pas parlé deaprès la rencontre à Lorient. Pourtant, l’entraîneur argentin avait de quoi utiliser cette formule qu’il répète à chaque conférence de presse depuis son arrivée dans la capitale. Il faut dire que le PSG en est désormais à 17 points obtenus après avoir été mené au score cette saison. Une statistique qui prouve effectivement ce caractère loué par le staff technique et les joueurs à longueur d’interviews. Mais aussi cette difficulté à dominer les débats dans une Ligue 1 qui, malgré le fait qu’elle n’a jamais été aussi sexy que cette saison, ne devrait être qu'une formalité pour ce PSG. Et ce, même si Ander Herrera veut faire croire le contraire au micro de Canal+ en louant, à juste titre, le niveau du championnat de France :Avant de lâcher un argument implacable pour cacher les difficultés des Parisiens :Effectivement, au regard du classement cette demi-saison du Paris Saint-Germain est plus que correct avec 46 points, 14 victoires, 4 nuls et 1 défaite, la meilleure attaque du championnat et la deuxième meilleure défense. C’est finalement en raison de cette avance au classement que le PSG ne change rien. Pourquoi s’embêter à courir comme des acharnés pendant 90 minutes quand le faire pendant 15 minutes en fin de match suffit à gagner des matchs et dominer outrageusement le championnat ? Focalisé sur le résultat et sur le caractère de son équipe, Mauricio Pochettino en oublie le jeu. Même s’il reconnaît que son équipe, il n’en reste pas moins content :Difficile de lui donner tort. Même si c’est bien la rare chose conforme au Paris Saint-Germain en 2021.Ander Herrera et Mauricio Pochettino ont beau se cacher derrière le classement ou l'adversité, ce dernier ne peut pas faire tout oublier aux supporters et aux téléspectateurs qui s’ennuient durant les matchs du Paris Saint-Germain. Cette première place ne change rien au fait qu’en un an, l’entraîneur argentin n’a pas réussi à mettre en place le moindre fonds de jeu. Ni que lorsque Kylian Mbappé n’est pas sur le terrain, le PSG se transforme en FC Saint-Germain et ne fait peur à personne. Elle ne fait pas non plus oublier l’adaptation difficile de Georginio Wijnaldum, l’abonnement à l’infirmerie de Sergio Ramos, qui a joué ce mercredi son 3match depuis son arrivée, ou encore que Adil Rami a inscrit plus de buts que Lionel Messi en Ligue 1. Autant d'éléments qui ne sont pas rédhibitoires en Ligue 1 où le PSG a, malgré tout, une marge importante. Mais c'est justement cet ensemble de bricoles qui pourront lui porter préjudice en Ligue des champions même si les potes de Marquinhos ont prouvé qu’ils retrouvaient de la motivation et de l’envie lorsque le logo de la C1 est collé sur leurs manches. Et si la trêve est courte, le huitième de la Ligue des champions est lui dans encore deux mois. D’ici là, le PSG aura peut-être enfin trouvé un plan de jeu. Avec ou sans Mauricio Pochettino.