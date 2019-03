PSG, inefficacité surpassée

Malgré un nombre incroyable d'occasions ratées et de frappes qui n'ont pas trouvé les filets, le Paris Saint-Germain a réussi à marquer dans le jeu et à s'imposer à Caen. De bon augure pour la suite. Car passer outre son propre manque de réalisme pourrait servir en Ligue des champions...

4 - Record de montants touchés ? en 1e période d’un match de Ligue 1 ?? depuis 2006/07 :Caen (1) v Paris (3) aujourd’hui - 4Lyon (0) v Nice (4) le 20 mai 2012 - 4Rareté.#SMCPSG pic.twitter.com/xfCKqpICdG — OptaJean (@OptaJean) 2 mars 2019

Trois bois pour Di María, le doublé pour Mbappé

La bonne mentalité

» , «» , «» , «» ... Ces phrases toutes faites, Thomas Tuchel a longtemps eu envie de les rentrer de force dans le crâne de ces joueurs ce samedi après-midi. Car le Paris Saint-Germain, en déplacement sur la pelouse de Caen , a mis beaucoup plus de temps à trouver la faille que les espaces.Les chiffres de la première mi-temps le concèdent d'ailleurs volontiers : avant la pause, le leader du championnat français avait frappé à 17 reprises (plus haut total en Ligue 1 depuis douze ans) et touché trois fois les montants. Des statistiques assez folles et assez rares pour être soulignées, surtout que le score était toujours vierge lorsque les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires.Que ce soient Marquinhos (une barre transversale après une tête à la demi-heure de jeu), Kylian Mbappé (plusieurs occasions) ou encore Ángel Di María (une barre transversale dès la troisième minute, un poteau et même un nouveau poteau dans le second acte), aucun Parisien n'a réussi à tromper Samba avant l'heure de jeu. Et en général, on parle rapidement de « jour sans » lorsqu'un tel paquet d'actions ne donnent aucun fruit. Surtout quand de l'autre côté du terrain, l'outsider ouvre le score sur une de ses deux frappes cadrées à la 56Oui, mais voilà : les hommes de la capitale s'en sont finalement sortis, ont marqué deux fois (une fois sur penalty, une fois dans le jeu) par l'intermédiaire de l'inévitable Mbappé et se sont débrouillés pour enchaîner une huitième victoire d'affilée toutes compétitions confondues alors que le match nul était encore réalité à quelque 200 secondes de la fin du temps règlementaire.C'est quelque chose qu'il faut noter, à défaut de l'applaudir : s'il a fait preuve d'un manque de réalisme flagrant, le PSG (qui a terminé la partie avec 25 tirs dont sept cadrés seulement, près de 600 passes réalisées et 73% de possession) a su batailler contre sa propre inefficacité dans les deux surfaces et la surpasser pour cueillir les trois points. Une certaine force de caractère qui pourrait servir en Ligue des champions, quand le champion de France en titre se retrouvera en difficulté.C'est ce qu'a voulu retenir Tuchel, plutôt positif en conférence de presse : «» Qui a permis à son équipe de forcer un destin s'annonçant un peu plus noir qu'il ne l'est à cette heure. Comme quoi, les rencontres de Ligue 1 ne servent pas à rien.