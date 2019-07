PSG : Idrissa Gueye, l'homme de la situation

Attendu depuis plusieurs mois, Idrissa Gueye a enfin signé au Paris Saint-Germain contre un chèque aux alentours des 30 millions d'euros. Une bonne chose pour Paris qui va pouvoir compter dans son effectif un milieu de terrain né pour courir et récupérer des ballons.

N'Golo Kanté, c'est toi ?

Courir pour les autres, tel est son destin à Paris

David de Gea au Real Madrid, Jardel à l’Olympique de Marseille, Park Chu-young à Lille, nombreux sont les transferts à avoir capoté au dernier moment pour différentes raisons. Une liste non exhaustive dans laquelle aurait pu s’ajouter Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain. Sauf qu’à la différence des trois autres, le milieu sénégalais a finalement réellement atterri dans la capitale parisienne. Six mois après avoir débarqué à Paris lors du dernier jour du mercato hivernal, avant de faire demi-tour direction Liverpool dans la foulée, faute d’accord entre le PSG et son club d’Everton. Impossible de savoir quelle aurait été la fin de saison du Paris Saint-Germain si Idrissa Gueye avait signé en janvier dernier. Paris aurait-il gagné la finale de Coupe de France ? Paris se serait-il mangé lacontre Manchester United ? Autant de questions qui ne trouveront jamais de réponses. Quoi qu’il en soit, le PSG va pouvoir savoir si Leonardo a bien fait d’insister sur le dossier entamé par Antero Henrique.En galère avec son milieu de terrain la saison dernière, malgré l’arrivée de Leandro Paredes durant l’hiver, Thomas Tuchel a longtemps été obligé de bricoler en mettant notamment Marquinhos en numéro 6. La priorité du mercato estival était donc l’arrivée d’au moins deux milieux de terrain. Ce qui est chose faite avec Ander Herrera et maintenant Idrissa Gueye. Alors non, le Sénégalais n’est pas la fameuse sentinelle attendue par tout le monde depuis le départ de Thiago Motta. L’ancien Lillois est avant tout un milieu relayeur même s’il a prouvé qu’il pouvait aussi jouer numéro 6 avec le Sénégal durant la CAN. Mais finalement, Paris avait-il vraiment besoin d’une sentinelle alors que Thomas Tuchel n’en utilise que très rarement et compte, avec l’arrivée d’Abdou Diallo, insister sur son 3-4-3 ? Pas sûr.La priorité de Paris était d’avoir un joueur actif dans son milieu de terrain. Un homme qui ne vit que pour courir et récupérer le ballon. Un Idrissa Gueye, donc, si l’on écoute les propos de l’intéressé dans une interview accordée àavant la CAN : «» Cet amour de la récupération, Idrissa Gueye l’a développé à ses débuts à Lille, avant de le sublimer en Angleterre. À Aston Villa d’abord, puis à Everton ensuite. Coéquipier du Sénégalais chez les, Aly Cissokho se rappelle de l’intégration du néo-parisien : «Aly Cissokho n’est pas le seul à comparer Idrissa Gueye à N’Golo Kanté. Le milieu sénégalais ne s’en cache d’ailleurs pas et affirme s’être «» même si son idole de jeunesse reste David Beckham. Et force est de constater que Gueye s’est tellement inspiré de Kanté qu’il est même devenu meilleur que lui sur certains domaines, d’un point de vue purement statistique. Que ce soit en termes de tacles réussis par match où il était le meilleur de Premier League la saison dernière avec 4,3 par match. Depuis 2016, c’est d’ailleurs celui qui en réussit le plus au sein des clubs du TOP 5. Le dernier finaliste de la CAN a aussi réussi 218 interceptions depuis son arrivée à Everton en 2016 - soit plus que n’importe quel joueur de Premier League sur la même période -, et récupéré 1 130 ballons en 134 matchs de Premier League. Soit un ratio de 8,43 ballons récupérés par match quand N’Golo Kanté pointe à 8,10.Alors, non, Idrissa Gueye n’est pas plus fort que N’Golo Kanté. Mais il est aussi bien moins cher puisqu’il a débarqué à Paris contre 30 millions d’euros quand l’international français en vaut au moins le triple. Si la différence entre les deux hommes ne se fait pas ressentir sur les chiffres défensifs, elle est bien plus visible avec le ballon dans les pieds. Car c’est peut-être ça le problème d’Idrissa Gueye : l’utilisation du ballon. La saison dernière avec Everton, le natif de Dakar culminait à 8,67 passes ratées par match avec un ratio de 84,36% de passes réussies. Loin, très loin même des 97% de passes réussies de Thiago Motta. Un problème pour Paris ? Pas forcément, puisqu’il aura autour de lui que des joueurs qui savent manier le ballon. Son rôle sera donc simple : faire le sale boulot que les autres ne veulent pas faire et passer le cuir à Marco Verratti. Et son aide pourrait être précieuse, à en croire Aly Cissokho : «» Les supporters n’en attendent pas moins.