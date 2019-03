Et maintenant, do bigger

En position de force après sa victoire de l’aller à Old Trafford (0-2), le PSG retrouve Manchester United mercredi soir pour un huitième de finale retour avant lequel toute idée de peur a été effacée par l’ensemble de la délégation parisienne.

« Dans le football, vous ne pouvez pas avoir peur »

Garder le « contrôle »

Par Maxime Brigand

Le match d’une saison n’est pas un cliché : c’est la seule définition possible d’un moment comme ça, d’une nuit où tout peut basculer d’un côté comme d’un autre. À une différence près : en allant s’imposer à Old Trafford lors de la manche aller (0-2), le 12 février dernier, le PSG semble s’être évité un soir de vertige et s’est offert le droit d’un retour, au Parc, où le calme et la maîtrise seront les premiers convoqués. Titillé sur le sujet samedi, sur une estrade de D’Ornano, où les Parisiens sont allés tamponner un cinquième succès consécutif post-huitième de finale aller, Thomas Tuchel n’avait pas dit autre chose : «» C’est tout ? Non, le technicien allemand avait également saisi l’instant pour recentrer le curseur entre les membres du club qui «» et ceux qui préfèrent dire que «» . «» , concluait alors Tuchel avant de filer sur un sourire, confiant. Mardi soir, il a foncé dans le même sens.Parti de là, il est possible d’aborder ce PSG Manchester United par plusieurs aspects : l’état dans lequel les Mancuniens vont se présenter au Parc mercredi soir, amputés d’une montagne de noms (Pogba, Herrera, Lingard, Matić, Jones, Valencia, Mata, Martial, Sánchez...) et armés de quelques jeunes produits ; l’attente à laquelle fait face Kylian Mbappé, buteur à l’aller et six fois de plus depuis ; le passé d’un PSG qui a plus souvent tout perdu que tout gagné dans les cols de C1. De fait, on se dit quand même que, cette fois, l’affaire est presque pliée et que voir les Parisiens se faire retourner auraient quelque chose d’au moins aussi dramatique que l’élimination de Barcelone, en 2017. Mais pourquoi vendre cette peur ? Il faut avoir confiance en ces types et écouter Dani Alves , venu broder un cadre à la chose ces dernières heures : «(...)» Le PSG ne le fera qu’en jouant, car il ne sait faire que ça : c’est ce qu’avait raconté la manche aller, à Manchester, grâce à un plan de jeu parfait qui avait réussi à anesthésier MU une fois que les hommes de Tuchel avaient trouvé leur équilibre.Par équilibre, entendre «» : la quête permanente de Thomas Tuchel depuis son arrivée sur le banc parisien. Comment le faire ? «» , glissait l’Allemand après l’aller. «» À Old Trafford, Manchester United n’avait jamais réussi à empiler les vagues offensives, Paul Pogba étant parfaitement bloqué par Marquinhos , et avait peiné à s’insérer dans la surface parisienne. Paris avait réussi son match grâce à un enchaînement de séquences de possession dans le camp adverse et il y a fort à parier que Tuchel s’avance vers ce huitième retour avec le même désir, surtout face à un United aussi inexpérimenté : mercredi soir, Solskjær devrait aligner un milieu McTominay-Dalot-Pereira- Fred (8 matchs de C1 combinés pour les trois premiers, 33 pour le Brésilien). «, a malgré tout assuré, combatif, le coach norvégien mardi soir.» Pour une raison simple : depuis l’arrivée de Solskjær, Manchester United est à 100% de victoires à l’extérieur (dont des déplacements à Tottenham Arsenal et Chelsea ) et ce club connaît les moindres recoins du labyrinthe qu’est la Ligue des champions. Et alors ? Ce matin, rien dans les attitudes et les discours, même les sous-titres, ne laisse pourtant penser que le PSG laissera son adversaire du jour trouver la moindre issue à ce casse-tête. Le décor est là, la mission reprend, mais l’heure est venue de changer pour de bon l’étiquette : plus de, juste un gros