PSG : Comment jouer sans la MCN ?

Neymar suspendu à son avenir, Kylian Mbappé touché à la cuisse, Draxler sur le carreau et Edinson Cavani à la hanche, voilà quasiment toute l’attaque du PSG sur le flan, sans oublier les trois matchs de suspension du Brésilien en Ligue des champions. Du coup, comment Thomas Tuchel va-t-il bricoler pour permettre au PSG de présenter une attaque cohérente lors des prochaines rencontres ?

La solution pragmatique : Di María - Choupo-Moting - Sarabia

La solution financière : acheter un joueur offensif titulaire et vite

La solution jeunesse : Kalimuendo en pointe

La solution divine : prier

La solution miracle : rappeler Zlatan Ibrahimović

La solution impossible : acheter une Delorean volante

Par Mathieu Faure

Remplaçant naturel de Cavani, Eric-Maxim Choupo-Moting était en flèche rouge contre Toulouse avec un doublé et notamment un premier but qui aurait mérité de faire le tour de la toile. Le Camerounais, même s’il n’est pas un pur numéro neuf axial, va être amené à traîner sa maladresse candide, sa force et son jeu surprenant à la pointe de l’attaque parisienne. Bonne nouvelle, il ne sera pas tout seul, puisque Thomas Tuchel compte encore dans ses rangs deux joueurs de couloir qui peuvent étoffer l’attaque en triangle d’un 4-3-3 classique : Di María et Sarabia. Meilleur joueur du PSG - avec Mbappé - du dernier exercice, Ángel Di María reste l’un des rares joueurs franciliens à être capable de jouer en transition rapide. Précis sur phase arrêtée et dans les petits espaces, il peut donner des bons ballons à « Choupo » . Même chose pour Sarabia, dont le sens de la passe peut faire briller Choupo-Moting sur un malentendu. Sur le papier, c’est franchement moins sexy que la MCN, mais ça a le mérite d’être quand même assez solide pour briller en Ligue 1 sur une courte période. En gros, pour le déplacement à Metz. Pour la Ligue des champions de septembre, en revanche, on va prier très fort.Ce n’était pas prévu, ça peut ressembler à un « panic buy » , mais ça devient nécessaire quand la guigne s’invite au rendez-vous. Au lieu d’appliquer un pansement sur une jambe de bois, Leonardo doit prendre les choses en mains et sortir le chéquier pour aller dénicher une recrue offensive de premier plan. Les cibles éventuelles ? Mauro Icardi, Paulo Dybala, Krzysztof Piatek ou encore Vinicius. Bref, ça demande un gros investissement et une acclimatation très rapide puisqu'une place de titulaire est à prendre immédiatement. Sachant que Cavani file sur ses 33 ans, que Neymar veut partir et que Mbappé sera ardemment courtisé par le Real Madrid dans un an, il est temps de se pencher un peu sur le renouvellement offensif du club.L’équipe réserve n’existant plus, Tuchel ne peut même plus compter sur la CFA pour garnir son banc. Du coup, l’équipe numéro 2 du club est celle de Stéphane Roche, les U19. Des gamins donc. Chez les Titis, l’attaquant à faire monter s’appelle Arnaud Kalimuendo, 17 ans, qui a signé cet été son premier contrat professionnel. Meilleur buteur des U19 l’an passé sous la houlette de Thiago Motta, l’attaquant serait ainsi lancé dans le grand bain. Après tout, Nicolas Anelka a débuté avec le PSG à l’âge de 16 ans. Alors pourquoi pas ?C’est peut-être la solution la plus évidente, la moins chère et la plus simple : prier pour que tout se passe bien. Car entre les premiers matchs de Ligue des champions en septembre et le déplacement compliqué à Lyon qui se profile également, le PSG va passer de nombreux tests en septembre et on sait comment se conjuguent pression et PSG en ce moment.Ne pas chercher midi à quatorze heures, pour remettre tout le monde à l’heure, il faut rappeler le taulier. Zlatan Ibrahimović, 38 ans, enfile toujours les buts improbables du côté de Los Angeles. Ni une ni deux, une petite pige au PSG le temps de récupérer tout le monde. Le Parc des Princes sera ravi de retrouver son géant suédois qui, encore aujourd’hui, serait capable de marcher sur la moitié des défenses de Ligue 1 et de balancer une ou deuxdans les gencives de n’importe qui.Simple et efficace : on rembobine les dernières 48 heures du PSG et on demande à Cavani de ne pas bêtement frapper du gauche sur sa position de hors-jeu en début de match et on interdit également à Kylian Mbappé de taper un sprint en seconde période. On limite la casse et tout le monde est content. Surtout Thomas Tuchel.