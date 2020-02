Bienvenue dans la fury room

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain reçoit les Girondins de Bordeaux en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Cinq jours après leur démission collective au Signal Iduna Park, les Parisiens doivent non seulement entamer l’opération reconquête de leur public et de leur mental, mais ils ont surtout sérieusement besoin de se défouler. Ça tombe bien, c'est devenu une habitude après les déconvenues européennes.

Un punching-ball girondin ?

À la recherche du mental perdu

Par Alexandre Aflalo

Voilà une semaine de fin d'hiver bien agitée comme les aime le Paris Saint-Germain. Elle commençait pourtant si bien, avec des sourires et de l’assurance sur fond de doux parfum de retour des soirées européennes. Mais depuis mardi soir et une défaite peu glorieuse sur le terrain du Borussia Dortmund (2-1) , tout s’enchaîne comme dans une comédie mal écrite. Il y a d’abord eu la sortie très médiatique de Neymar et celle de Thomas Meunier, pas au courant de sa menace de suspension ; il y a eu les insultes du frère Kimpembe à l’encontre de Thomas Tuchel sur les réseaux sociaux ; il y a évidemment eu, même si ça ne concerne pas directement les affaires parisiennes, l’inculpation de Nasser al-Khelaïfi par la justice suisse ; et enfin, pour ne rien arranger, il a fallu qu’une polémique stérile naisse de la diffusion d’images sur lesquelles les joueurs s’amusent un peu trop à la soirée d’anniversaire commune de Cavani, Icardi et Di María. C’est vrai, comment ces gens osent-ils faire la fête après une telle semaine ?Ce PSG a besoin de se défouler. Et s’il ne peut visiblement pas le faire lors d’une soirée d’anniversaire, c’est sur le terrain que cela devra se passer. Dimanche soir au Parc, ceux qui reçoivent auront des démons à chasser, des fautes à expier, des choses à se faire pardonner et une folle envie de tout casser pour mieux faire passer la pilule. Le carton jaune stupide pris par Verratti et qui le prive de retour ? Les deux buts d’Erling Håland, ce gamin trop parfait qui rappelle le « Blond » des sketchs de Gad Elmaleh ? La polémique autour de leur soirée de jeudi ? Les tweets taquins du Borussia ? Quelqu’un doit payer pour tout ça.Et, malheureusement pour les Bordelais, les après-défaites européennes du PSG ces dernières saisons ont pris des airs de fury room. Après Manchester ? Dijon avait pris 4-0. Après le Real ? 5-2 contre Strasbourg puis deux fois 3-0 contre Marseille après l’aller, et uneinfligée à Metz au retour. Après lade Barcelone ? Une simple victoire 2-1 sur le terrain de Lorient... suivie de huit victoires consécutives, avec 26 buts inscrits. À défaut d’être vaillant en Europe, Paris a tendance à se défouler sur la Ligue 1 une fois que tout est perdu. De mauvais augure pour les Girondins qui ont encaissé au moins un but lors de leurs quatorze dernières confrontations face au PSG et qui n'ont plus gagné au Parc depuis août 2010.Alors évidemment, cette fois-ci, tout n’est pas perdu. Et il faudra plus qu’un gros match contre Bordeaux ce dimanche pour passer l’éponge de cette semaine passée entre absurdité et médiocrité. De ce dimanche soir jusqu’au 11 mars prochain, 21 heures tapantes, chaque match qui sera joué aura une résonance avec le match retour contre Dortmund. Chaque match, qu’ils le veuillent ou non, donnera des indices, des enseignements à tirer sur ce après quoi les Parisiens courent par-dessus tout : leur mental. Le PSG a 18 jours et quatre matchs (Bordeaux, Dijon et Strasbourg en Ligue 1, et une demi-finale de Coupe de France contre Lyon) pour prouver qu’il n’est pas de la chair à huitièmes de finale européens. Top chrono.