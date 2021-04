PSG - Bayern : 10€ offerts sans déposer pour parier sur l'affiche de Ligue des Champions !

10€ offerts sans déposer pour parier sur PSG - Bayern

Le PSG de retour dans le dernier carré ?

Refaire le coup du match aller

Des retours au PSG, le Bayern diminué

Les compos probables :

Le PSG pour un nouvel exploit

Cette année, dans un format bien plus traditionnel, le club francilien a une belle occasion de retrouver le dernier carré de la Coupe aux Grandes Oreilles en réalisant, de surcroit, un énorme coup. Car en quart de finale, il a dû s'opposer à un ogre, le Bayern Munich. Le tenant du titre de cette compétition a en effet écoeuré toutes concurrences jusque là dans cette compétition, à commencer par la Lazio (1-4, 2-1) lors du tour précédentPas toujours très à l'aise dans le jeu cette saison, le Paris-Saint-Germain n'en est pas moins redoutable et est toujours engagé dans toutes les compétitions auxquelles il a prit part cette saison. Si en C1, la phase de groupes des champions de France n'a pas été de tout repos, ces derniers ont tout de même réussi à terminer en tête de leur groupe devant Leipzig, Manchester United et Istanbul BB. Ensuite, ils ont marqué les esprits en allant s'imposer au Camp Nou (1-4) en 1/8ème de finale aller de cette Ligue des Champions avant de concéder le nul lors du match retour au Parc (1-1). Enfin, la semaine dernière, les hommes de Mauricio Pochettino sont allés faire chuter le Bayern à domicile (2-3), un titan qui n'avait plus connu la défaite dans son stade depuis près d'un an et demi. Grâce à un réalisme clinique de son buteur Mbappé,auteur d'un doublé, et à une solidarité défensive assez rarement démontrée cette saison, les Parisiens ont pu prendre une courte avance avant d'aborder le match retour où les Munichois n'auront d'autre choix que de se découvrir pour refaire leur retard, risquant ainsi de laisser des espaces dans leur dos dont raffolent les flèches parisiennes. Actuellement 2e de Ligue 1 avec un retard de 3 points sur le leader lillois, les Franciliens ont préparer cette rencontre par un nouveau succès samedi sur le terrain de Strasbourg malgré une équipe remaniée (1-4). Ils accueilleront donc une équipe bavaroise qui reste quant à elle sur un match nul concédée à la maison face à l'Union Berlin samedi (0-0).Absents lors du match aller après avoir contracté la Covid, les internationaux italiens Florenzi et Verratti feront leur retour et pourraient même débuter. Ces retours, conjugués à celui de Paredes au milieu de terrain, sont une bénédiction pour cette équipe qui a souffert dans ce secteur de jeu la semaine dernière. Suspendu le week-end dernier, Neymar a pu souffler avant de jouer ce match retour, contrairement à Mbappé qui a joué la quasi intégralité du match à Strasbourg mais qui semble encore en forme. Par contre, cette formation parisienne va devoir composer avec l'absence de son capitaine Marquinhos, sorti sur blessure lors de la première manche.Le Bayern, de son côté, n'a d'autre choix que de faire sans son arme fatale, Robert Lewandowski, blessé lors de la trêve internationale avec la Pologne, et forfait pour cette rencontre, tout comme il l'était à l'aller. En plus de cela, l'ailier Gnabry, le roc défensif Süle, le milieu champion du monde Tolisso et l'ancien ailier de la Juve Douglas Costa ne seront pas opérationnels. En revanche, les tricolores Koman et Lucas Hernandez, absents en championnat ce week-end, seront bien présents. Sorti blessé mardi dernier, l'excellent Goretska s'est entrainé normalement lundi mais il pourrait débuter sur le banc. Ce serait l'Autrichien Alaba qui serait, dans ce cas là, amené à débuter au milieu de terrain aux côtés de Kimmich.Navas - Dagba (ou Florenzi), Danilo, Kimpembe, Diallo (ou Bakker) - Paredes, Gueye - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappé.Neuer - Pavard, Boateng (ou Javi Martinez), Hernandez, Davies - Alaba, Kimmich - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting.Eliminés au coup d'envoi, les Munichois devront à tout prix marquer au moins deux buts pour espérer se qualifier pour les demi-finales. Ils seront donc amener à jouer très haut et se découvrir afin de combler leur retard. Mais attention aux espaces laissés dans leur dos. Très justes techniquement, les milieux parisiens pourraient ainsi réussir à servir Kylian Mbappé dans la profondeur. Auteur d'un doublé la semaine dernière, le gamin de Bondy a sans doute pris un ascendant psychologique sur le portier Neuer et pourrait à nouveau trouver la faille dans ce match. Aussi, on pourrait assister au même scénario que lors du match aller. S'ils pourraient bien trouver le chemin des filets et avoir la possession, les Munichois risquent d'être à la merci des contre parisiens. Aussi, le PSG pourrait donc réussir à refaire le coup du match aller au terme d'une rencontre qui pourrait être tout aussi spectaculaire que celui livré par les deux équipes la semaine dernière.Retrouvez le Pronostic PSG Bayern encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs