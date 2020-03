Pronostics Foot : Tentez de gagner 307€ avec Wolverhampton et Leverkusen

Après avoir passé deux cotes à 3,00 (ici et ici) puis une cote à 2,00 le week-end dernier, on essaie d'enchaîner ce samedi

Wolverhampton - Brighton :

Leverkusen - Francfort :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Wolverhampton et de Leverkusen dans un pari combiné, la cote atteindra

Qualifié pour les 8èmes de finale de Ligue Europa et 6ème de Premier League, Wolverhampton réalise un très bon exercice 2019/2020, dans la lignée de son excellente saison dernière. Avec seulement 3 unités de retard sur la 4ème place, l'équipe peut même se prendre à rêver d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. L'entraîneur Nuno Espirito Santo peut compter sur un groupe de joueurs talentueux avec une forte représentation portugaise (Rui Patricio, Ruben Neves, Joao Moutinho, Diogo Jota) et un buteur, Raul Jimenez, qui excelle sur le front de l'attaque (13 buts et 6 passes décisives). Invaincus lors des 4 dernières journées, les Wolves ont fait état de leurs bonnes dispositions actuelles en remportant leurs 2 derniers matchs disputés contre Norwich (3-0) et dans l'antre d'un concurrent direct pour les places européennes, Tottenham (2-3). Opposé à une formation de Brighton qui lutte pour son maintien et incapable de s'imposer lors des 8 dernières journées, Wolverhampton pourra se reposer sur le soutien de ses fans pour glaner un nouveau succès ce samedi.Habitué à jouer le haut de tableau en Bundesliga, Leverkusen ne déçoit pas jusqu'à maintenant et occupe le 5ème rang de Bundesliga avec 8 points d'avance sur le 6ème mais seulement 2 de retard sur la 4ème place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. En pleine confiance ces temps-ci, les partenaires de la pépite Kai Havertz n'ont perdu qu'un seul de leurs 12 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues, pour 10 victoires et 1 match nul. Après avoir écarté Porto en 16ème de finale de Ligue Europa (victoires 2-1 à domicile et 1-3 à l'extérieur), ils ont ramené un très bon point de leur périlleux déplacement sur la pelouse de Leipzig le week-end dernier (1-1). En face, Francfort est plus en difficulté cette saison après avoir perdu ses attaquants Rebic (Inter), Haller (West Ham) et Jovic (Real Madrid) l'été dernier. 12ème de Bundesliga, l'Eintracht, décroché des places européennes, devrait vivre une fin de championnat sans grand enjeu et a d'ailleurs perdu à Dortmund (4-0) et contre l'Union Berlin (1-2) lors des 2 dernières journées. Nous voyons ainsi Leverkusen l'emporter ce samedi devant ses supporters.2,56 chezqui vous offre un!!!- Vous avez le droit à un 1er pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit