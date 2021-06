Pronostic Zverev Davidovich Fokina : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Roland Garros

Zverev poursuit sa route face à Davidovich Fokina

Profitez d’un 1er pari remboursé de 200€ chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Zverev Davidovich Fokina :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir connu deux superbes saisons en 2017 et 2018, Alexander Zverev a ensuite vécu deux exercices plus compliqués. Le joueur allemand semble repartir de l’avant cette année. En effet, quart de finaliste à Melbourne face à Novak Djokovic, Sacha Zverev a remporté le tournoi d’Acapulco en dominant Stefanos Tsitsipas en finale. Sur sa lancée, le 6mondial a décroché un Master 1000 sur la terre battue de Madrid en écartant successivement Nadal, Thiem et Berrettini. Stoppé en quart de finale à Rome par un Nadal revanchard, Zverev réalise un très bon début de quinzaine Porte d’Auteuil. Pourtant le joueur allemand a connu un 1tour difficile face à son compatriote Otte. Mené 2 manches à rien, Sacha Zverev s’est ressaisi pour s’imposer. Depuis cette victoire délicate, l’Allemand a déroulé avec des victoires sur Safiullin (3 sets serrés), Djere et Nishikori.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina est la surprise de ces quarts de finale. 46mondial, Davidovich Fokina s’était signalé sur terre battue en atteignant les quarts à Monte Carlo, les demi-finales à Estoril et les 1/8e à Rome. A Paris, l’Espagnol s’est successivement défait de Kukushkin, Van de Zandschulp, Casper Ruud et de l’Argentin Delbonis. Des quarts de finalistes encore en lice, Davidovich Fokina est celui qui a passé le plus de temps sur les courts avec notamment un combat de 4h35 face au norvégien Ruud. Le fantasque joueur espagnol pourrait souffrir physiquement dans cette opposition face à Zverev. Le joueur allemand devrait s’imposer et intégrer le dernier carré mais devra faire face à la combativité d’un Davidovich Fokina qui est l'un des joueurs les plus accrocheurs du circuit. Un match en 3 sets serrés ou + de 3 sets est possible).- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Zverev Davidovich Fokina détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !