Pronostic Zurich Arsenal : analyse, cotes et pronos du match de Ligue Europa

Arsenal fait sauter la banque à Zurich

Le FC Zurich a remporté son 13titre de champion suisse l'an passé, quelques années seulement après avoir connu une relégation en seconde division. Qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, le club suisse s'est incliné dès son entrée en lice face à Qarabag. Rebasculé dans les playoffs d'Europa League, le FC Zurich s'est dans un premier temps défait de Linfield avant d'assurer sa place dans cette C3 en dominant les Hearts of Midlothian. Le champion en titre vit une entame catastrophique sur la scène nationale puisqu'il n'a toujours pas remporté la moindre rencontre après 7 journées disputées. Les Suisses se sont inclinés 5 fois pour 2 matchs nuls. Battu par le FC Bâle lors de l'avant-dernière journée, Zurich a ensuite été dominé à domicile par Lugano (1-2) le week-end dernier. Dans cette formation, on retrouve l'ancien Stéphanois Selnaes, l'expérimenté Dzemaili ou l'attaquant croate passé par Caen Ivan Santini.

En face, Arsenal est en pleine progression depuis que Mikel Arteta a repris le club. Pour sa première saison à la tête des Gunners, sa formation avait remporté la Cup. L'an passé, le club londonien a été tout proche d'accrocher une place en Ligue des Champions, mais s'est écroulé lors des dernières journées. Le coach espagnol s'est attaché à renforcer son équipe lors du mercato avec notamment les arrivées de Gabriel Jesus ou de Zinchenko. Les deux anciens de City ont apporté leur technicité mais aussi leur expérience dans cette jeune équipe d'Arsenal. Auteur d'un début de saison parfait, Arsenal avait remporté ses 5 premiers matchs face à Palace, Leicester, Bournemouth, Fulham et Aston Villa. En revanche, les Gunners ont connu leur première défaite le week-end dernier à Old Trafford face à un Manchester United qui revient bien (3-1). L'une des faiblesses d'Arsenal pour la saison à venir vient de la profondeur de son effectif, puisque les City, Tottenham, United, Liverpool ou Chelsea paraissent avoir un effectif plus complet. Pour son entrée en lice en EL, Arteta devrait opérer à plusieurs changements avec les probables titularisations de Tierney, Vieira, Smith Rowe, Nketiah, Cedric ou Marquinhos. Malgré de nombreux changements, Arsenal devrait se défaire d'une équipe de Zurich, avant-dernière de son championnat.