Pronostic Zimbabwe Guinée : Analyse, cotes et prono du match de la CAN 2022

3e défaite en 3 matchs pour le Zimbabwe face au Guinée

Dans une poule où l'on trouve la Guinée et le Sénégal, le Zimbabwe et le Malawi étaient attendus pour se disputer la troisième place. Battu par le Malawi en fin de semaine dernière (1-2), le Zimbabwe est déjà éliminé. Lors de son entrée en lice, la 121nation au classement FIFA s'était incliné déjà face au Sénégal sur un but de Sadio Mané inscrit à la 97minute sur penalty. Ayant fini dernier de sa poule du 2tour de qualifications pour le Mondial 2022, le Zimbabwe n'ira pas au Qatar et reste sur 14 matchs sans victoire (9 défaites, 5 nuls). De son côté, la Guinée se comporte bien dans cette poule. Après avoir débuté sa CAN par une victoire difficile face au Malawi (1-0), le Sily national a tenu tête au Sénégal (0-0) avec qui il partage la tête du groupe. La Guinée, qui restait pourtant sur une campagne éliminatoire désastreuse pour le Mondial 2022, aurait même pu l'emporter dans cette affiche. Momo Bayo du Clermont Foot et de Naby Keita de Liverpool sont attendus sur ce match face au modeste Zimbabwe qui devrait permettre à la Guinée de se qualifier.