Pronostic Zénith Saint-Pétersbourg Malmö : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Zenit Saint-Pétersbourg à la relance face à Malmö!

Champion de Russie une nouvelle fois la saison passée, le Zenit devient un habitué de la Ligue des Champions. Pour sa première sortie en Europe il y a 15 jours, la formation russe s'est inclinée chez le champion d'Europe en titre, Chelsea, sans démériter (1-0). Les Russes ont réalisé une très bonne prestation à Londres mais ont chuté face à l'efficacité de Romelu Lukaku. Sur le plan national, les hommes de Serguey Semak ont déjà pris les commandes du championnat russe, avec 4 points d'avance sur le Dinamo Moscou. Invaincu, le Zenit a seulement perdu des points à deux reprises face au Lokomotiv Moscou (1-1) et contre Ufa (1-1). Pour lancer sa saison, la formation russe s'était imposée contre le Lokomotiv Moscou (3-0) en SuperCoupe de Russie et s'est donc déjà arrogée un titre cette saison. Dans cette formation, on retrouve de très bons éléments comme l'ancien Bordelais Malcolm, l'iranien Azmoun (5 buts mais muet en septembre) ou l'international russe Dzyuba (3 buts, tous marqués sur les 2 derniers matchs du Zenit).

Champion de Suède, Malmö a été contraint de disputer les barrages de la Ligue des Champions. La formation suédoise a disputé pas moins de 4 tours, tous remportés face à Riga, HJK, les Rangers et Ludogorets. Pour débuter sa phase de groupe, Malmö a été punie largement à domicile par une Juventus pourant en crise (0-3). Au niveau national, l'équipe suédoise occupe la 2place du championnat de Suède à 3 points de Djurgarden. Malmö a connu un passage compliqué avec 5 matchs sans la moindre victoire, mais s'est repris lors des deux dernières journées en s'imposant face à Elfsborg (0-1) et Orebro (5-1). Pour cette affiche, un Zenit intéressant à Chelsea et évoluant à domicile semble posséder les armes pour se défaire de Malmö.