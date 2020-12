Pronostic Zénith Saint-Pétersbourg Borussia Dortmund : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Le Borussia Dortmund renoue avec le succès chez le Zénith Saint-Pétersbourg !

Le Zénith Saint-Pétersbourg est d'ores et déjà éliminé de toutes compétitions européennes. En effet avec un seul point pris lors des 5 premières journées, le club russe compte trop de retard sur Bruges, 3. Depuis le début de la campagne européenne, le Zénith n'a été en mesure d'accrocher qu'un nul, à domicile face à une formation de la Lazio alors handicapée par de nombreuses absences des suites de l'épidémie de Covid qui a touché le club italien. Les Russes se sont notamment inclinés lors de la double confrontation face aux Belges du Club Bruges, disant adieu à leurs espoirs d'être reversés à la C3. En championnat, le Zénith restait sur deux nuls consécutifs mais s'est repris à domicile face à l'Ural en signant l'une de ses plus belles victoires de la saison (5-1). L'iranien Azmoun s'est distingué avec un triplé.

De son côté, le Borussia Dortmund est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Allemands vont en revanche chercher la première place en Russie. Les hommes de Favre ont besoin d'une victoire pour être assurés de terminer en tête. Mal partis avec leur revers à Rome (3-1), les Marsupiaux ont ensuite fait le job face aux équipes à leur portée, Bruges et le Zenit. La semaine passée, le Borussia a partagé les points avec la Lazio. En Bundesliga, les Allemands restent sur deux contre-performances avec une défaite à domicile face à Cologne et un nul à Francfort. De plus, Favre doit se passer des services de la pépite Haaland, blessée. Mais avec l'ibjectif d'aller chercher la première place, le Borussia Dortmund devrait s'imposer face à une équipe du Zénith qui ne joue plus rien et qui doit privilégier le championnat où les Russes n'ont pas de marge manœuvre face au Spartak.