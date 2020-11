Pronostic Zénith Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Des buts de chaque côté entre le Zénith et la Lazio

Champion de Russie la saison passée, le Zénith Saint-Pétersbourg connaît un départ compliqué dans son groupe de Ligue des Champions. Les hommes de Sergey Semak ont perdu leurs deux premières rencontres face au Club Bruges (1-2) et contre Dortmund (2-0) la semaine passée. Les Russes abattent certainement l'une de leurs dernières cartes face à la Lazio. En championnat, les partenaires de Dejan Lovren sont en position, à seulement 1 point derrière le CSKA Moscou. Battu lors de la journée précédente par le Rubin Kazan, le Zenit s'est repris le week-end dernier avec une victoire sur le terrain du Khimki (0-2). Reposé lors de cette rencontre, le capitaine Artem Dzyuba a vu ses coéquipiers Mostovoy et Erokhin offrir les 3 points à sa formation.

En face, la Lazio réalise un bon départ en Ligue des Champions. Les ont tout d'abord dominé le favori du groupe, le club allemand du Borussia Dortmund (3-1) au Stade Olympique. Puis privé de nombreux joueurs, blessés ou touchés par la Covid, le club italien est allé partager les points avec le Club Bruges en Belgique (1-1). En difficulté dans le début de saison en Serie A, la Lazio a profité de ses bonnes performances en Ligue des Champions pour enchainer en championnat. Les hommes de Simone Inzaghi se sont imposés lors des deux dernières journées face à Bologne (2-1) et le Torino (4-3) dans deux nouveaux matchs à buts. Menés à Turin, les Laziale ont renversé le match pour marquer deux buts décisifs dans le temps additionnel par Immobile et Caicedo. A l'image de 6 des 7 derniers matchs de la Lazio, on devrait voir des buts des chaque côté entre le Zénith et la Lazio.