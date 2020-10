Pronostic Zénith Bruges : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Zénith débute par une victoire face à Bruges

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Zenith - Bruges :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Meilleure équipe russe des dernières années, le Zénith Saint-Pétersbourg débute sa campagne de ligue des Champions face à Bruges. Les Russes ont facilement remporté le dernier championnat russe en terminant avec 15 points d’avance sur le Lokomotiv et ont aussi enlevé la coupe de Russie face au Khimki. Pour ce nouvel exercice, le Zénith a déjà pris les commandes à égalité avec le Spartak. Le duo offensif composé par le capitaine Dzyuba et l’Iranien Azmoun se montre à son avantage, avec 6 buts chacun. Depuis le départ de la saison, le Zénith n’a perdu qu’une seule rencontre, face au Dynamo Moscou. A domicile, les hommes de Semak restent sur 12 victoires de rang à l’heure de recevoir Bruges.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le club belge réalisé une saison dernière de très bonne facture, retrouvant le titre de champion. Les partenaires de Mignolet n’avaient connu la défaite qu’à une seule reprise lors des 29 matchs disputés en Jupiler League, qui n’est pas allée à son bout, comme la Ligue 1. Bruges, après 9 journées lors de ce nouvel exercice, occupe la tête de son championnat à égalité de points avec le Charleroi de Nicolas Penneteau. L’an passé, les hommes de Philippe Clement avaient réalisé de bonnes prestations en Ligue des Champions dans un groupe qui comprenait notamment le PSG et le Real Madrid. Grâce à sa troisième place, le club belge avait été basculé en Europa League où il s’était incliné largement face à Manchester United. L’excellent Vanaken est déjà le meilleur buteur de sa formation avec 5 réalisations, et l’international belge est aussi l’auteur de 3 passes décisives. A domicile, le Zénith se montre très solide et, avec son expérience, le club devrait s’imposer face à Bruges.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Zenith Bruges détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !