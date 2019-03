Pronostic Zénit Villarreal : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Le Zénit coule le sous-marin jaune Villarreal !

Le Zénit Saint-Pétersbourg, leader du championnat russe, affronte Villarreal, relégable en Liga, en huitièmes de finale aller de l'Europa League. Sortis premiers de leur groupe, les Russes ont éliminé les Turcs de Fenerbahce en 1/16e (3-2 en cumulé). La formation de Sergeï Semak a perdu son milieu de terrain argentin Leandro Paredes, transféré au PSG, mais possède un effectif capable de passer quelques tours comme souvent pour cette équipe qui aime la C3. Avec Dzyuba en attaque, ou Barrios au milieu, le Zénit a des atouts à faire valoir. Lors de la phase de groupe et en 1/16e, le Zenit s'est montré intraitable à domicile (4 victoires). Cette saison, seul le Rubin Kazan a réussi à s'imposer dans la Gazprom Arena. De plus, les Russes affrontent une formation de Villarreal au plus mal. Le sous-marin jaune se comporte bien sur la scène européenne et s'est qualifié au détriment du Sporting en 1/16e. Par contre au niveau national, Villarreal joue son maintien. Les deux dernières défaites face à l'Atlético et Alaves ont fait basculer les Espagnols dans la zone rouge. L'objectif principal du club est évidemment de se sauver. Pour ce match, nous voyons le Zénit costaud à domicile enlever cette manche aller.