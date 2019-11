Pronostic Zenit Leipzig : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Des buts de chaque côté comme à l’aller entre Zenit et Leipzig

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Le Zenit St Petersbourg a très bien lancé sa campagne européenne en ramenant tout d'abord un nul de Lyon (1-1) puis en s'imposant tranquillement à domicile face au Benfica (3-1). Les Russes se par contre inclinés à Leipzig (2-1) après avoir ouvert le score. Auteur d'un très bon début de saison, les hommes de Sergei Semak ont pris la tête de leur championnat et possèdent 3 points d'avance sur Rostov. Devant, le Zenit possède un duo d'attaque très performant et complémentaire formé de l'international russe Dzyuba et de l'international iranien Azmoun. Les Russes s'attendent à une rencontre difficile face à une équipe de Leipzig en pleine forme. Les Allemands ont disputé deux rencontres la semaine passée et ont marqué 14 buts face à deux autres formations de l'élite allemande : Wolfsbourg (1-6) et Mayence (8-0). Le club, grâce à ce dernier succès, s'est replacé en troisième position de Bundesliga. En Ligue des Champions, les hommes de Nagelsmann sont leaders de ce groupe avec 6 points obtenus pris lors des victoires face à Benfica et le Zenit (2-1 à chaque fois) et ils effectueraient une belle opération en cas de succès en Russie. Comme à l'aller et comme lors de 5 des 6 matchs de cette pour très ouverte, cette rencontre ous offrir des buts de chaque côté.