Pronostic Zenit Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Chelsea assure sa 1re place chez le Zenit

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Zenit Chelsea chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En dominant largement Malmö lors du match aller, le Zenit St Petersbourg avait fait un grand pas pour le gain de la 3place qui lui permettra d'être reversé en Europa League. En effet, la formation russe n’avait pas les moyens pour lutter face à la Juventus et Chelsea qui évoluent un cran au-dessus. En restant invaincu face au club suédois malgré son nul décevant à Malmö lors de la dernière journée (1-1), le Zénit a assuré l’essentiel. Lors de cette dernière rencontre face aux Blues, les hommes de Semak n’auront pas d’objectif, si ce n’est de se faire plaisir. Dans son stade, le club russe s’était facilement imposé face à Malmö (4-0) avant de résister longtemps à la Juventus ne cédant que dans les dernières minutes (0-1) . Champion de Russie en titre, le Zenit est reparti sur les mêmes bases puisqu’il en occupe la tête après 17 journées. Le club de Saint-Pétersbourg devance de 2 points le Dinamo Moscou, qui est actuellement son seul rival pour le titre. Avec 10 buts inscrits, le capitaine Dzyuba est toujours le joueur majeur de cette équipe. Les Azmoun, Claudinho ou Erokhin épaulent parfaitement l’international russe puisque ses éléments ont au moins marqué 6 buts dans le championnat russe.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Chelsea a réalisé une excellente campagne de Ligue des Champions, en prenant les commandes de son groupe grâce à sa large victoire face à la Juventus. De plus, sur cette même période, l’équipe londonienne menait la Premier League devant Man City et Liverpool. Lors des dernières journées, les Blues se sont montrés nettement moins convaincants avec un nul à domicile face à Manchester United (1-1), alors pas au mieux. Ensuite, en milieu de semaine, les hommes de Tuchel ont été tout heureux de s’imposer à Watford (1-2) face à une formation qui leur a posé d’innombrables problèmes. Pour conclure cette semaine délicate, les Blues sont tombés dans le piège tendu par West Ham au Stade Olympique (3-2). Dans une rencontre bizarre, Chelsea a mené par deux fois au score mais a commis des erreurs inhabituelles. Les absences de Kanté et Kovacic expliquent certainement le coup de moins bien de l’équipe londonienne. Pour ce déplacement en Russie, Tuchel devrait donner du temps de jeu à Lukaku et Werner récemment revenus de blessure. Malgré une semaine compliquée, le champion d’Europe en titre semble largement au-dessus et Chelsea devrait s’imposer sur la pelouse du Zenit pour s’assurer la 1place du groupe qui semble très importante cette saison au vu des équipes déjà qualifiées.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(308€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Zenit Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !