Pronostic Zalgiris Malmoe : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Malmoe prend une option contre le Zalgiris Vilnius

Champion Lituanie en titre, le Zalgiris Vilnius participe régulièrement au barrage de la Ligue des Champions sans pour autant parvenir à décrocher une place en phase de groupe. La formation lituanienne a déjà passé un tour cette saison en dominant les Kosovares du FC Balkani. Après avoir obtenu lors du match aller (1-1), le Zalgiris s'est imposé lors des prolongations lors du match retour disputé à domicile (1-0) avec un but décisif de l'anglais Mathias Oyewusi entré en jeu quelques minutes plus tôt. Dans son championnat, le Zalgiris a déjà pris les commandes et compte 2 points d'avance sur le second Hegelmann, qui a disputé deux rencontres supplémentaires. Les meilleurs éléments du club lituanien sont le brésilien Renan Oliveira et le ghanéen Kyeremeh.

De son côté, Malmoe est un habitué des compétitions européennes et avait participé à la Ligue des Champions l'an passé. Les Suédois avaient fini en dernière position d'un groupe qui comprenait également la Juventus Turin, Chelsea et le Zenit St Petersbourg. Les hommes de Milos Milojevic ont remporté le titre et sont pleinement engagés dans la nouvelle saison. Actuellement, Malmoe accuse 3 points de retard sur l'actuel leader qui n'est autre que Djurgarden. A l'instar du Zalgiris, le club suédois a déjà disputé un tour de barrage face aux Islandais du Vikingur Reyjkavik (6-5 en cumulé). Dans cette formation, on retrouve quelques connaissances comme l'expérimenté Toivonen passé par Rennes ou Toulouse, mais également l'ancien bordelais Isaac Kiese Thelin. Pour cette manche aller, Malmoe devrait afficher sa supériorité et s'imposer en Lituanie.