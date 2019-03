Pronostic Zagreb Benfica : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Benfica au défi du Dinamo Zagreb

Le Dinamo Zagreb reçoit le Benfica Lisbonne en huitième de finale aller de l'Europa League. Les Portugais sont favoris de cette double confrontation mais s'attendent à une rencontre difficile au Stade Maksimir. Les Croates sont excellents dans leur enceinte et n'ont perdu qu'une seule rencontre cette saison (face aux Young Boys de Berne). Ce revers surprise, tant les Croates sont impressionnants à domicile, avait d'ailleurs empêché le Dynamo d'accéder à la Ligue des Champions. Largement en tête de leur championnat, les partenaires de l'ancien défenseur stéphanois Théophile-Catherine portent de nombreux espoirs sur cette C3. Le club croate a effectué des recrutements de joueurs offensifs lors du mercato, se renforçant encore un peu plus avec le Serbe Andric (meilleur buteur du championnat croate) et le Nigérian Atiemwen. Cette saison, le Dynamo s'est entre autres imposé à domicile contre Fenerbahce (4-1) et Plzen (3-0), qui avait fini 3de son groupe de C1. Benfica est sur une excellente dynamique. Les Lisboètes ont réussi une très belle opération le week-end dernier en s'imposant sur le terrain du FC Porto (1-2). Ce succès permet aux hommes de Bruno Lage d'être en tête du championnat portugais. Lors des 14 derniers matchs disputés, Benfica en a remporté 12, pour un nul en Europa League face à Galatasaray et une défaite en Coupe du Portugal face à Porto. Habitué des compétitions européennes, le Benfica se déplace dans l'antre de Zagreb avec pour ambition de se positionner idéalement avant le retour. Pour ce match, nous voyons ces deux équipes offensives scorer dans ce match qui semble ouvert.